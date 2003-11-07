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    7 ноября 2003

    Мультимедиа: Sonique2 Alpha v.2.03.11.06:

    20:35

    Мультимедиа: DivX Pro v.5.1.1 Beta 2:

    20:10

    Утилиты: Fresh UI v.6.60:

    19:45

    Текстовые редакторы: TextPad v.4.7.2:

    19:20

    Утилиты: SnagIt v.7.0.1:

    18:55

    Запись: MP3 Disk Burner v.2.10:

    18:30

    Мультимедиа: ImTOO DVD Ripper v.2.0.5:

    18:05

    Интернет и сети: LimeWire v.3.6.12:

    17:40

    Утилиты: Advanced System Optimizer v.1.21:

    17:15

    Утилиты: O&O Defrag Pro/Server v.6.0.609:

    16:50

    Утилиты: Chipinfo v.1.0.0 Beta 3:

    16:25

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.22.05.05:

    16:00

    Интернет и сети: Download Accelerator Plus v.7.0.0.7 Beta:

    15:35

    Интернет и сети: SpamJail v.1.3:

    15:10

    Утилиты: Central Brain Identifier v.5.0.0.8 Build 1106:

    14:45

    Запись: CloneDVD v.1.3.11.2:

    14:20

    Утилиты: Iconoid v.3.31:

    13:55

    Интернет и сети: ZoneAlarm Pro v.4.5.517 Beta 3:

    13:30

    Fuji Photo Film разработала новый материал DVD-R дисков:

    13:11

    Интернет и сети: Opera v.7.22 (пока неофициально):

    13:05

    Официальные драйверы для звуковых карт Audigy 1/2: впервые – с поддержкой EAX 4.0!:

    13:03

    Официальные драйверы для звуковых карт Audigy 1/2: впервые – с поддержкой EAX 4.0!:

    13:03

    Microsoft: два исправления для Internet Explorer 6 SP1:

    12:40

    Обновление драйверов для сетевых контроллеров от VIA:

    12:15

    Радикальное изменение планов AMD по выпуску процессоров на ближайшие два года:

    12:02

    Неофициальные WDM-драйверы для NVIDIA:

    11:50

    Обновление прошивок для приводов Lite-On и Pioneer:

    11:25

    Samsung+ATI = новые цифровые телевизоры на XILLEON:

    11:15

    Свежие драйверы для веб-камер PC-Cam 300 от Creative:

    11:05

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.21.09:

    10:30

    Обновление драйверов для сетевых контроллеров 3COM:

    10:15

    Фото дня: системная плата ABIT KV8 MAX3 для процессоров Athlon 64:

    10:09

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 ноября):

    10:00

    Суперкомпьютеры: сколько Big Mac вам завернуть?:

    09:58

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