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    17 ноября 2003

    Интернет и сети: MultiZilla v.1.5.0.4:

    19:20

    Интернет и сети: Avant Browser v.8.02 Build 117:

    18:55

    Утилиты: UltraISO v.6.52:

    18:30

    Архиваторы: QuickZip v.3.06.1:

    18:05

    Утилиты: MB Audio Converter v.2.0:

    17:40

    Высокоскоростной сенсор Micron обеспечивает 200 fps:

    17:38

    Утилиты: MagicTweak v.2.70:

    17:15

    Мультимедиа: Zoom Player v.3.20 Final:

    16:50

    Утилиты: WinXP Manager v.4.8.0.2:

    16:25

    Интернет и сети: IPMonitor v.4.9 Build 1116:

    16:00

    Утилиты: CloneDVD v.2.0:

    15:35

    Комбо-привод Matsushita KXL-CB35AN — продолжение линейки P3:

    15:33

    Утилиты: Trans-XP v.2.0:

    15:10

    Интернет и сети: InstantGet v.1.50:

    14:45

    Утилиты: NVFlash v.4.42:

    14:20

    Серверы Sun на процессорах AMD, официально:

    14:06

    Неофициальные драйверы ForceWare v.52.70 для Windows 98/ME + прошивка для GeForce FX 5200 Ultra:

    13:55

    Неофициальные WHQL-драйверы Detonator для мобильных чипсетов NVIDIA:

    13:30

    Гром в январе или Игрушки в сторону:

    13:16

    Новые драйверы для мониторов LG:

    13:05

    Обновление драйверов для адаптеров Broadcom:

    12:40

    Nikon: прекращения выпуска компактных пленочных камер не планируется:

    12:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 ноября):

    12:15

    Интернет и сети: Messenger Plus! v.2.52.71:

    11:50

    Утилиты: Hmonitor v.4.1.3.4:

    11:25

    USB 2.0 JetFlash Transcend: High Speed это, все же, не Full Speed:

    11:12

    Интернет и сети: Opera v.7.22 Final:

    11:05

    Одиннадцатый (ноябрь 2003) номер "Журнала iXBT.com" уже в розничной и оптовой продаже!:

    11:01

    Архиваторы: WinRAR v.3.30 Beta 1:

    10:45

    Карманный ПК My Pal A716 и смартфон A8100: грядущие новинки от Asus:

    10:39

    Все Firmware прошедшей недели (с 10 по 16 ноября 2003 года):

    10:30

    Мировой рынок памяти: DDR SDRAM сдает позиции:

    10:24

    Все драйверы прошедшей недели (с 10 по 16 ноября 2003 года):

    10:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 10 по 16 ноября 2003 года):

    10:00

    Сроки выпуска, цены и частоты новых Pentium M с ядром Dothan:

    09:55

    Процессоры AMD Opteron 148, 248 и 848, официально:

    09:09

    Некоторые детали Itanium 2 Montecito и Chivano:

    09:00

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