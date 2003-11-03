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    3 ноября 2003

    Утилиты: PowerStrip v.3.47:

    20:25

    Мультимедиа: MP3tag v.2.15a:

    20:00

    Интернет и сети: SpamWasher v.1.2.1036:

    19:35

    Интернет и сети: MultiZilla v.1.5.0.3k:

    19:10

    Мультимедиа: XPlayer v.2.2.8.6 RC2:

    18:45

    Утилиты: A-Tuner v.1.6.28.5216:

    18:20

    Новые приставки Microsoft Xbox будут на процессорах IBM:

    17:58

    Интернет и сети: K9 v.1.14:

    17:55

    Micron и Altera: интерфейс DDR400 SDRAM DIMM для чипов FPGA — своевременно ли?:

    17:48

    Утилиты: Fast Cleaner v.4.3:

    17:30

    Утилиты: nVidia Refresh Rate Fix MKII v.2.21f E:

    17:05

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.5.2:

    16:40

    Утилиты: PropertyEditor v.3.5:

    16:15

    Запись: Original CD Emulator v.2.16:

    15:50

    Утилиты: FileBack PC v.4.0 (от 1 ноября):

    15:25

    Samsung и Phoenix: "Пользователь, исцели систему сам":

    15:03

    Утилиты: Trojan Remover v.6.1.2:

    15:00

    Антивирусы: Antiy GhostBusters (Standard/Professional) v.4.07:

    14:35

    Microsoft Voice Command: управление КПК и телефоном без рук:

    14:31

    Утилиты: True Launch Bar v.2.2.0.8 Beta:

    14:10

    Результаты работы ведущих производителей системных плат в третьем квартале 2003 года:

    13:58

    Утилиты: CleanCenter v.1.33.07:

    13:45

    Утилиты: Super Utilities v.1.9:

    13:20

    USB 2.0-ридер 7-в-1 от Transcend — новая модель:

    12:55

    Интернет и сети: Messenger Plus! v.2.51.68:

    12:55

    Аналитики: продажи серверов могут расти еще 2 квартала:

    12:53

    Новые драйверы для видеокарт на базе Kyro:

    12:30

    Мультимедиа: Sonique2 Alpha v.2.03.10.31:

    12:30

    Интернет и сети: Mozilla v.1.6 Alpha:

    12:05

    Карты на GF FX 5950 Ultra/5700 Ultra от ASUS, на Radeon 9800/9600XT от Gigabyte:

    12:01

    Утилиты: CPUCooL v.7.2.9 Beta:

    11:40

    Неофициальные IDE RAID драйверы для чипсетов SiS:

    11:15

    Kingmax — 512 Мб DDR400 SO-DIMM для desknote:

    11:13

    Новые драйверы для мобильной графики GeForce4 420 Go:

    10:50

    1 Гб небуферизованные модули DDR400 Transcend — для PC и Mac:

    10:48

    Blaster 5 RX9600 SE: низкопрофильный графический адаптер Creative Labs с пассивным охлаждением:

    10:39

    Новые драйверы и утилиты для видеокарт Leadtek:

    10:25

    Обновление драйверов для встроенного звука от Analog Devices:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 ноября):

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 27 октября по 2 ноября 2003 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 27 октября по 2 ноября 2003 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 27 октября по 2 ноября 2003 года):

    09:00

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