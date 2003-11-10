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    10 ноября 2003

    Утилиты: nnCron v.1.89 RC1 Build 954:

    21:15

    Утилиты: nnBackup v.2.25:

    20:50

    Интернет и сети: MultiZilla v.1.5.0.3n:

    19:35

    Мультимедиа: MP3Producer v.2.29:

    19:10

    Утилиты: A-Tuner v.1.7.11.5216:

    18:45

    Motorola анонсировала новые микроконтроллеры и технологию MIGFET:

    18:33

    Интернет и сети: MailWasher Pro v.3.3:

    18:20

    Serial Attached SCSI-контроллеры Adaptec: 3 Гбит/с не предел:

    18:16

    Утилиты: #1 DVD Ripper v.1.72.36:

    17:55

    Утилиты: DHTML Menu Builder v.4.6.000:

    17:30

    Мультимедиа: AudioConverter Studio v.1.61:

    17:05

    Мультимедиа: XPlayer v.2.2.9:

    16:40

    Мультимедиа: MP3tag v.2.15b:

    16:15

    Финансовый отчет Infineon: прошедший квартал – первый прибыльный после двух лет убытков:

    15:52

    Интернет и сети: HiDownload v.4.0:

    15:50

    Утилиты: True Launch Bar v.2.2.0.9 Beta:

    15:25

    Archos AVCam 300 — цифровая камера, видеокамера, MP3-плеер в одном:

    15:03

    Утилиты: CPUFSB v.2.2.13:

    15:00

    Утилиты: CPUCooL v.7.2.9:

    14:35

    Утилиты: Registry Defragmentation v.3.1 RC2:

    14:10

    Интернет и сети: Spam Manager v.1.00:

    13:45

    Утилиты: WinBoost v.4.54:

    13:20

    Прототип КПК с поддержкой WLAN от Fujitsu Laboratories:

    13:18

    Интернет и сети: Kerio WinRoute Firewall v.5.1.5:

    12:55

    Мировой рынок памяти: традиции поломаны:

    12:37

    Интернет и сети: K9 v.1.15:

    12:30

    Интернет и сети: NetCaptor v.7.3.0 Beta 4:

    12:05

    Тепловое исследование драйверов Catalyst 3.9:

    11:40

    M-Systems обновляет линейку 2,5-дюймовых флэш-дисков IDE Plus:

    11:28

    Vaio PCVA-HVP20: карманный 20 Гб видеоплеер от Sony:

    11:23

    Новые драйверы от Omega для Radeon под Windows 2000/XP:

    11:15

    Мультимедиа: Foobar 2000 v.0.7.3 Final:

    10:50

    Egypt, Italy и Denmark — AMD K9? Информация о первых образцах 90 нм чипов Opteron:

    10:38

    iQue: Nintendo покажет всем, как победить китайских софтверных пиратов:

    10:27

    Запись: NeroMIX v.1.4.0.13:

    10:25

    Двухканальный чипсет VIA PT880, официально:

    10:09

    Обновление прошивок для приводов AOpen:

    10:05

    Приняты спецификации Bluetooth 1.2:

    09:59

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 ноября):

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 2 по 9 ноября 2003 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 3 по 9 ноября 2003 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 3 по 9 ноября 2003 года):

    09:00

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