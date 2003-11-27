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    27 ноября 2003

    Thunder K84 — S4880 плата Tyan под 4 процессора Opteron:

    16:52

    GN-WLBZ201 — USB-накопитель и WLAN модуль от Gigabyte:

    16:17

    Рынок UNIX-серверов — HP потеснила Sun:

    15:12

    Утилиты: нотный редактор MagicScore Maestro/Classic v.3.54:

    15:10

    Южная Корея о планах инвестиций в полупроводниковую индустрию:

    14:49

    Интернет и сети: Mail Monitor v.1.9.4 Beta для True Launch Bar:

    14:45

    KT6V: новая системная плата MSI на KT600/VT8237:

    14:23

    Интернет и сети: MultiZilla v.1.5.0.4g:

    14:20

    Текстовые редакторы: BDV Notepad v.1.3:

    13:55

    Мультимедиа: MP3tag v.2.15j:

    13:30

    Интернет и сети: IncrediMail Build 1313:

    13:05

    Ноутбуки на "настольном" P4 есть, очередь — за P4EE:

    12:54

    HD DVD: вроде принят, но не все согласны:

    12:46

    Утилиты: CleanCenter v.1.33.10:

    12:40

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.22.08.08:

    12:15

    Файловые менеджеры: Total Commander v.6.01 Beta 2:

    11:50

    Renesas: Dual Voltage MMC и MMC уменьшенного размера:

    11:38

    Чип в каждое колесо: на радость полупроводниковым фирмам, к несчастью для автопромышленников:

    11:32

    Обновление драйверов для мобильной графики на базе GeForce4 440Go:

    11:25

    Aureon 7.1 Universe: новый 8-канальный 24-бит/192 КГц звук от TerraTec:

    11:14

    Утилиты: EasyTune 4 v.B03.12.002:

    11:05

    Обновление прошивок для видеокарт Gigabyte на чипах ATI:

    10:45

    Мировой рынок памяти: спекулятивный рост спроса в конце месяца?:

    10:39

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 ноября):

    10:30

    Интернет и сети: Download Accelerator Plus v.7.0.1.0 Final:

    10:15

    Интернет и сети: Kerio Personal Firewall v.4.0.8:

    10:00

    Монохромный лазерный принтер Brother HL-7050 — уже в России:

    09:53

    Новая 57-дюймовая TFT-LCD панель от Samsung:

    09:29

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