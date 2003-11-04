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    4 ноября 2003

    Жесткие диски: размеры меньше, скорость выше, объем больше:

    18:28

    Фото дня: видеокарты Sapphire Atlantis RADEON 9800SE 128Mб и 9800XT 256 Мб:

    17:12

    Новая Nokia 6600 будет поставляться со словарями российской компании Paragon Software:

    16:40

    Windows RMS будут реализованы аппаратно:

    16:26

    Microsoft выпускает Visual Studio Tools for the Microsoft Office System:

    16:15

    Мультимедиа: 1by1 v.1.41:

    15:50

    Утилиты: ArtIcon v.3.93 Beta:

    15:25

    Asus начинает тестовое производство считывающих головок для оптических приводов:

    15:15

    Утилиты: WinHex v.11.14:

    15:00

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.1.05:

    14:35

    Финансовые результаты тайваньских производителей чипсетов в 3 квартале:

    14:28

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R229 03.11.2003:

    14:10

    Интернет и сети: Alchemy Eye v.5.4:

    13:45

    OctigaBay 12K: кандидат в массовые суперкомпьютеры на Opteron:

    13:38

    Интернет и сети: MultiZilla v.1.5.0.3l:

    13:20

    Интернет и сети: SmartFTP v.1.0 Build 979.6:

    12:55

    Интернет и сети: SpamWasher v.1.2.1038:

    12:30

    Утилиты: Talisman Desktop v.2.7 Build 2707:

    12:05

    DVR-S606 — новый внешний DVD±R/RW привод Pioneer:

    11:50

    Программирование: PHP v.4.3.4 Final:

    11:40

    ABIT AN7: новинка для платформы AMD K7 с поддержкой технологии μGuru:

    11:38

    Графика: GIMP v.1.3.22:

    11:15

    Мультимедийные плееры FlashTrax от SmartDisk — 40 и 80 Гб модели:

    11:12

    Интернет и сети: NetCaptor v.7.3.0 Beta 3:

    10:50

    Volari Duo V8 Ultra: первые результаты тестирования и уточненные планы XGI:

    10:37

    Интернет и сети: LimeWire v.3.6.10 Beta:

    10:25

    Мировой рынок памяти: участники оценивают ситуацию:

    10:21

    Утилиты: RivaTuner v.2.0 RC 14.1:

    10:05

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.5.8:

    09:45

    ASUS RADEON 9800XT Limited Edition:

    09:37

    Официальные драйверы для чипсетов nForce 1/2/3:

    09:30

    Elpida начала поставки опытных партий 2 Гб модулей DDR2-533:

    09:21

    Обновление прошивок для приводов MSI:

    09:15

    3,2 ГГц Pentium 4 Extreme Edition, официально:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 ноября):

    09:00

    Fujitsu ScanSnap!: в продаже вместе с Adobe Acrobat 6.0:

    08:49

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