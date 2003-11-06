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    6 ноября 2003

    Запись: Audio CD Maker v.5.3:

    23:35

    Запись: DVD X Copy Xpress v.3.2.1:

    23:10

    Утилиты: 007 Spy Software v.3.10:

    22:45

    Утилиты: DVD Identifier v.3.1:

    22:20

    Утилиты: ABC Amber PDF Merger v.1.05:

    21:55

    Утилиты: Startup Organizer v.2.2.163:

    21:30

    Интернет и сети: FTP Navigator v.7.0:

    21:05

    Архиваторы: TUGZip v.2.0.0.0:

    20:40

    Мультимедиа: Total Media Player v.3.0 Beta 16:

    20:15

    Мультимедиа: Light Alloy v.2.4:

    19:50

    Утилиты: PowerOff v.3.0.1.3:

    19:25

    Интернет и сети: Mail Monitor v.1.9.3 Beta для True Launch Bar:

    19:00

    Утилиты: Tweak-XP Pro v.3.0.1:

    18:35

    Утилиты: System Cleaner v.4.93:

    18:10

    Интернет и сети: Spam Inspector v.4.0:

    17:45

    Утилиты: PWReveal v.1.0:

    17:20

    Утилиты: Asterisk Key v.6.1:

    16:55

    Утилиты: Backup Watcher for MySQL v.1.7.0:

    16:30

    Утилиты: CPU-Z v.1.20a:

    16:10

    Новые драйверы для встроенной графики чипсетов Intel:

    15:50

    Фото дня: системная плата Albatron PX848 Like Pro в нашей лаборатории:

    15:35

    О 3,40 ГГц Pentium 4 XE и других изменениях процессорного роадмэпа Intel:

    14:48

    SIA: полупроводниковый рынок Японии — лидер роста:

    14:26

    Cyber-shot DSC-T1: карманная камера Sony с 5,1-мегапиксельным сенсором и 3х оптическим зумом:

    14:05

    Мониторы EIZO Nanao FlexScan L550-R — обновленный дизайн:

    13:34

    Офисные принтеры Ricoh: модели IPSiO CX6600 и CX6100:

    13:16

    Sony PSP: прототип Walkman XXI века:

    12:38

    NVIDIA GeForce FX 5600 XT: карты, деньги, два чипа:

    12:20

    Утилиты: ExperTool v.3.12 для видеоадаптеров Gainward:

    11:45

    Драйверы ATI Catalyst v.3.9. Исправляем ошибки!:

    11:30

    Обновление драйверов для встроенного звука от Analog Devices:

    11:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 ноября):

    11:00

    ASUS P4S13G: первая системная плата на чипсете SiS R659:

    10:47

    Мировой рынок памяти: лидерство SDR SDRAM:

    10:16

    Alderwood – преемник чипсета Canterwood?:

    10:13

    2,80 ГГц Intel Celeron, официально:

    09:42

    Нитрид золота – возможная альтернатива для внутричиповых соединений:

    09:01

    dt4000 и dt4200: две новые компактные цифровые камеры Rollei:

    07:58

    Новости проекта "Журнал iXBT.com": одиннадцатый (ноябрь 2003) номер ушел в печать!:

    01:13

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