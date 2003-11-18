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    18 ноября 2003

    Система резервного копирования BakBone NetVault 7.1 в России:

    18:47

    Брандмауэры ZyXEL серии ZyWALL на российском рынке:

    18:00

    BenQ на COMDEX: кратко о новинках:

    17:11

    A960: новый All-In-One принтер от Dell:

    16:21

    По следам российско-американского симпозиума: об инвестициях в новые технологии:

    15:31

    ATI Technologies: уточненный прогноз доходности в текущем квартале:

    14:30

    Утилиты: PC Wizard 2004 v.1.40:

    13:40

    FVD-C1 — миниатюрная видеокамера Sanyo с поддержкой MPEG-4:

    13:23

    SL-865Pro-FGR — плата Soltek для серверов начального уровня:

    12:25

    Интернет и сети: SlimBrowser v.3.85 Build 001:

    11:40

    Утилиты: Undelete v.4.0.096:

    11:15

    Renesas привлечет к производству AG-AND флэш-памяти Powerchip:

    11:06

    Интернет и сети: RemotelyAnywhere v.5.20.420:

    10:50

    Запись: DropToCD (DataCD) v.2.14:

    10:25

    Последнее обновление для Internet Explorer 6: стоит ли овчинка выделки:

    10:05

    GeForce FX Go5700: новое поколение мобильной графики от NVIDIA:

    10:05

    Драйверы для процессоров AMD:

    09:45

    Magicolor 2300W: $500 — за цветную лазерную печать!:

    09:38

    Обновление драйверов для встроенного звука от RealTek:

    09:30

    COMDEX: MediaREADY 4000 — домашний медиа-центр VIA Technologies и Video Without Boundaries:

    09:29

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 ноября):

    09:00

    Струйные принтеры – инструмент для массового производства нанотрубок:

    08:33

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