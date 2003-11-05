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    5 ноября 2003

    Интеграция системы Q-Publishing с программным обеспечением 1С:Бухгалтерия.:

    18:55

    Интернет и сети: TMeter v.4.1.140:

    18:30

    Утилиты: IsoBuster Pro v.1.5:

    18:05

    Интернет и сети: RaidenFTPD v.2.4 Build 939:

    17:40

    Утилиты: SpyAnytime PC Spy v.2.20:

    17:15

    Утилиты: Undelete v.3.0:

    16:50

    Запись: Bart´s PE Builder v.3.0.18:

    16:25

    Фото дня: системная плата Gigabyte 8S655TX Ultra на SiS655TX:

    16:02

    Утилиты: Instant File Name Search v.1.0 Final:

    16:00

    Утилиты: ABF Password Recovery v.1.2:

    15:35

    Интернет и сети: QuickSaver v.1.63:

    15:10

    Интернет и сети: SmartGrabber v.2.61:

    14:45

    Еще раз о багах драйверов в современных 3D играх:

    14:31

    Утилиты: ABC Amber PDF Converter v.1.10:

    14:20

    Утилиты: InsallSpy v.1.01:

    13:55

    CSM будет производить 1T-SRAM-Q по 0,13-мкм технологии:

    13:31

    Утилиты: Registry Mechanic v.2.1:

    13:30

    Платы LANParty NFII Ultra B и LANParty PRO875B — вечеринка в разгаре:

    13:19

    Интернет и сети: SlimBrowser v.3.84 Build 002:

    13:05

    USB-гарнитура для Sony PlayStation 2: VoIP на службе у игровых приставок:

    12:51

    Утилиты: WinXP Manager v.4.8.0.1:

    12:40

    Nippon Leiz: один модуль подсветки на два экрана сотовых телефонов:

    12:23

    Утилиты: Registry Defragmentation v.3.1 RC1:

    12:15

    Утилиты: File Backup Watcher v.2.5.4:

    11:50

    Intel: применение high-k диэлектриков позволит снизить токи утечки в 100 раз!:

    11:32

    Microsoft: важное обновление для Office 2003:

    11:25

    Четыре новых USB-накопителя Micro Vault:

    11:07

    Мультимедиа: Lame MP3 v.3.94 Alpha 14 Codec:

    11:05

    OCZ Technology представила серию Performance модулей PC4200:

    11:01

    Запись: Blindwrite Suite v.5.0.1.112:

    10:45

    Мировой рынок памяти: рост активности придется на конец ноября?:

    10:41

    eServer 1350: серверные кластеры IBM на Opteron:

    10:40

    Обновление прошивок для приводов BenQ:

    10:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 ноября):

    10:15

    Релизная версия теста RightMark 3DSound 1.0!:

    10:12

    Релизная версия теста RightMark 3DSound 1.0!:

    10:00

    В выпуске новых Xbox примет участие SiS:

    09:19

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