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    20 ноября 2003

    HDA-5460: автомобильный MP3 плеер от Alpine со встроенным винчестером:

    17:20

    PagePro 1300W: новый монохромный лазерный принтер от Konica Minolta:

    14:52

    Интернет и сети: Zero Popup Killer v.7.87:

    14:20

    Intel Celeron 2 ГГц снимается с производства:

    14:07

    Мультимедиа: Foobar 2000 v.0.7.4 Beta 3:

    13:55

    HP разделила поставки ноутбуков между 4 компаниями:

    13:40

    Мультимедиа: Acoustica MP3 CD Burner v.3.0 RC Build 53:

    13:30

    Фото дня: новые видео карты от Chaintech на чипах GeForce FX 5700 Ultra и 5600XT:

    13:09

    Электронные паспорта: первые прототипы:

    13:08

    Мультимедиа: AnyDVD v.2.1.0.9:

    13:05

    Мультимедиа: MP3tag v.2.15g:

    12:40

    IPSiO G: струйные "гелевые" принтеры от Ricoh:

    12:16

    Утилиты: Free History Eraser v.2.6:

    12:15

    Утилиты: MemMonster v.4.20:

    11:50

    Finecam S3R — недорогой упрощенный вариант S5R:

    11:36

    Мультимедиа: WinAmp v.5.0 RC8:

    11:25

    Обновление драйверов для мобильной графики на базе GeForce FX Go5200:

    11:05

    iSuppli: продажи флэш-памяти в 3 квартале выросли на 27%. Лидеры рынка поменялись местами:

    10:50

    Неофициальные драйверы ForceWare v.53.03 – новый чит под 3DMark2003 340?!:

    10:45

    Официальные драйверы для звука от C-Media:

    10:30

    Мировой рынок памяти: контрактные цены снижены, на спотовом рынке легкая паника:

    10:16

    IDC: доля Centrino-ноутбуков в 2003 году составит 42%:

    10:15

    Обновление драйверов и прошивок для видеокарт ATI Radeon:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 ноября):

    10:00

    Новый стандарт EVD официально принят китайским правительством:

    08:59

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