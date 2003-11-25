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    25 ноября 2003

    Mono: платформа Novell для .NET-приложений под *nix:

    17:16

    20" ЖК-монитор iiyama ProLite H510 — младший брат ProLite H540S:

    16:36

    VIA EPIA MII: новая системная Mini-ITX плата с интегрированным слотом CardBus:

    14:10

    Утилиты: Reg Organizer v.2.0 Beta:

    13:25

    Hynix начинает серийное производство 256 Мбит чипов по 0,11-мкм технологии:

    13:15

    Mono: платформа Novell для .NET-приложений под *nix:

    13:12

    Утилиты: A-Tuner v.1.7.17.5216:

    13:00

    ARM открывает модель Secure JavaCard, готова выдавать лицензии:

    12:48

    Утилиты: AllToTray v.4.6.2:

    12:35

    envy:m460 — очередной "шаманский" Centrino-ноутбук VoodooPC:

    12:22

    Мультимедиа: Media Player Classic v.6.4.6.9:

    12:10

    Интернет и сети: MultiZilla v.1.5.0.4e:

    11:45

    Интернет и сети: Anti-Spam Filter v.1.1.3.8:

    11:20

    Мультимедийный плеер Thomson Lyra PDP 2860 с 20 Гб винчестером – уже в продаже:

    11:14

    Дефицит NOR флэш-памяти грозит ростом цен на модули для мобильных телефонов:

    11:02

    Утилиты: WinXP Manager v.4.8.0.3:

    10:55

    Мировой рынок памяти: увеличился поток нетестированных чипов из Тайваня:

    10:48

    Обновление драйверов для встроенного звука от RealTek:

    10:35

    Mio 168: новый PDA от Mitac с интегрированным модулем GPS:

    10:26

    Утилиты: MSI LiveUpdate v.3.53:

    10:15

    Обновление прошивок для бытовых DVD-плееров KISS:

    10:00

    Утилиты: EasyTune 4 v.B03.0807.01:

    09:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 ноября):

    09:30

    Пластиковая память Intel: скоро в продаже?:

    09:13

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