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    19 ноября 2003

    Интернет и сети: MultiZilla v.1.5.0.4b:

    21:00

    Утилиты: WinGuard Pro 2004 v.1.1.1:

    20:35

    Утилиты: Tray Helper v.3.8:

    20:10

    Мультимедиа: ImTOO CD Ripper v.1.0.3:

    19:45

    Интернет и сети: FileZilla v.2.2.1b:

    19:20

    Мультимедиа: MP3tag v.2.15f:

    18:55

    Мультимедиа: Acoustica MP3 CD Burner v.3.0 Beta Build 49:

    18:30

    1 Гб DDR333 SDRAM SO-DIMM Kingmax:

    18:17

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.1.06:

    18:05

    ProphetView II 191: новый 19-дюймовый ЖК монитор от Hercules:

    17:42

    Утилиты: Advanced GIF Optimizer v.4.0.12:

    17:40

    Интернет и сети: ZoneAlarm Pro v.4.5.530.0:

    17:15

    Интернет и сети: ZoneAlarm Plus v.4.5.530.0:

    16:50

    Интернет и сети: ZoneAlarm Free v.4.5.530.0:

    16:25

    Новые продукты IBM: ThinkVision L190p и USB 2.0 Portable Multi-Burner:

    16:16

    Утилиты: Trojan Remover v.6.1.3:

    16:00

    Утилиты: DVD Region-Free v.3.21:

    15:35

    Фото дня: barebone-система Shuttle SN85G4 в нашей лаборатории:

    15:18

    Утилиты: DVDIdle и DVDIdle Pro v.3.21:

    15:10

    Интернет и сети: SpamJail v.2.0:

    14:45

    Утилиты: 007 Spy Software v.3.12:

    14:20

    SL-6000 — новая линейка КПК Zaurus для корпоративных пользователей:

    14:20

    Утилиты: Hot CPU Tester Pro v.4.1:

    13:55

    Hynix начинает выпуск 0,11-мкм DRAM на заводах GSMC:

    13:43

    Интернет и сети: Miranda IM v.0.3.2:

    13:30

    Пакет Microsoft Virtual PC 2004 отправлен в производство:

    13:17

    Файловые менеджеры: Total Commander v.6.00:

    13:05

    Samsung готовит к официальному анонсу новую сетевую DRAM:

    12:49

    EAZYSHARE с Catalyst 3.10:

    12:40

    Новые драйверы для кодеков серии Envy24:

    12:15

    Компактные ноутбуки Acer TravelMate серии 370 в России:

    12:08

    Обновление прошивок для приводов Samsung:

    11:50

    Корея наносит ответный удар: Hynix против Евросоюза:

    11:36

    Новая 65 нм фабрика AMD: "дрезденский" вопрос, кульминация:

    11:35

    Обновление драйверов для мобильной графики на базе GeForce FX Go5200:

    11:25

    μＦＲ: микророботы Epson покоряют воздушную стихию:

    11:22

    Свежие драйверы для лазерных принтеров HP:

    11:05

    Утилиты: IBM Drive Fitness Test v.3.51:

    10:45

    Обновление драйверов для встроенного звука от Analog Devices:

    10:30

    Мировой рынок памяти: стагнация DDR:

    10:26

    Новые драйверы для мышей от A4Tech:

    10:15

    Диагональ экрана современных Apple iMac выросла до 20 дюймов:

    10:12

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 ноября):

    10:00

    Новые настольные системы от HP на чипах Athlon 64. Торговая марка "Compaq X":

    09:27

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