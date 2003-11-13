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    13 ноября 2003

    Утилиты: A-Tuner v.1.7.14.5216:

    19:45

    SiS755FX: новый чипсет для Socket 939 процессоров AMD Athlon 64 FX:

    19:44

    Интернет и сети: RaidenFTPD v.2.4 Build 960:

    19:20

    Утилиты: HyperSnap-DX v.5.40.02:

    18:55

    Интернет и сети: MultiZilla v.1.5.0.3o:

    18:30

    Утилиты: WinBoost v.4.56:

    18:05

    Утилиты: DVD Master Backup v.0.3.5:

    17:40

    Утилиты: HD_Speed v.1.3.2.37:

    17:15

    Интернет и сети: K9 v.1.16:

    16:50

    Утилиты: Driver Cleaner v.2.6:

    16:25

    Мультимедиа: Quintessential Player v.4.11:

    16:00

    ATI MOBILITY FIREGL T2: новая графика для мобильных рабочих станций:

    14:59

    Perfection 4870 Photo: новый сканер EPSON с технологией DIGITAL ICE:

    14:50

    Fujitsu: новые технологии — для 100-дюймовых плазменных панелей:

    12:48

    Новая 6-чиповая MCP микросхема памяти Samsung:

    12:46

    Новый 2,50 ГГц Intel Mobile Celeron, официально:

    12:40

    Mega PC от MSI под платформу AMD K7: на российском рынке – с декабря:

    12:30

    Syncmaster Magic CX710P и Syncmaster 177X — мониторы класса "Premium" от Samsung:

    11:26

    Microsoft: набор исправлений для MS Office:

    11:25

    Новый 17-дюймовый ЖК монитор BenQ FP767 – уже в России:

    11:12

    Официальные драйверы для встроенного звука AC97 чипсетов VIA:

    11:05

    Nikon привлечет к производству 3-мегапиксельных камер тайваньские компании:

    10:50

    Официальные драйверы для графических процессоров от SiS:

    10:45

    Официальные IDE-драйверы для чипсетов SiS:

    10:30

    Неофициальные драйверы ForceWare v.52.70: шаг вперед, три назад:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 ноября):

    10:00

    SimpleTech: Nitro — новая память для оверклокеров:

    09:33

    Philips продемонстрировала первый 16х записывающий DVD-привод:

    08:30

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