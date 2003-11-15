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    15 ноября 2003

    Paragon Software и RSI адаптируют Compaq Tablet PC TC1000 для России:

    22:50

    Запись: подробности о Nero Burning Rom v.6.0.0.23:

    19:35

    Безопасность VPN-доступа по проводным и беспроводным сетям:

    19:10

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R231 15.11.2003:

    18:45

    Утилиты: DHTML Menu Builder v.4.6.001:

    18:20

    Мультимедиа: MP3tag v.2.15e:

    17:55

    Интернет и сети: Pop-Up Stopper Free v.3.1.1012:

    17:30

    Интернет и сети: MultiZilla v.1.5.0.3p:

    17:05

    Интернет и сети: AbsoluteFTP v.2.2 Beta 4:

    16:40

    Интернет и сети: Avant Browser v.8.02 Build 116:

    16:15

    Интернет и сети: SpyRemover v.1.55e:

    15:50

    Интернет и сети: Internet Download Accelerator v.2.5:

    15:25

    Интернет и сети: Eudora v.6.0.1:

    15:00

    Интернет и сети: RemotelyAnywhere v.5.10.421:

    14:35

    Интернет и сети: Spam Inspector v.4.0.0372:

    14:10

    Мультимедиа: Real Alternative v.1.11:

    13:45

    XGI Volari V8Ultra D 256DDR2 VIVO от Club3D: скоро в продаже?:

    13:26

    Утилиты: jv16 PowerTools v.1.4.1.246:

    13:20

    Мировой рынок памяти: рыночные доли производителей по данным iSuppli:

    13:15

    Мультимедиа: QuickTime Alternative v.1.22:

    12:55

    Приводы для записи 2-слойных дисков DVD+R появятся в первой половине 2004 года:

    12:47

    Интернет и сети: SecureCRT v.4.1 Beta 4:

    12:30

    Интернет и сети: Serv-U v.4.1.0.9 Beta:

    12:05

    Мультимедиа: Tag&Rename v.3.0 RC6:

    11:40

    Microsoft: зимние шкурки для Windows Media Player 9:

    11:15

    Интернет и сети: MSN Messenger 6.1 Build 202:

    10:50

    Неофициальные драйверы ForceWare v.51.90:

    10:25

    Утилиты для работы с видеокартами от MSI:

    10:05

    Обновление драйверов для оптических мышек Logitech Mx900:

    09:37

    CMOS-сенсоры нового поколения: способны обеспечить 60 fps и потребляют 49 мВт:

    09:32

    Официальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    09:30

    Обновление прошивок для приводов BenQ, Lite-On, Plextor и Samsung:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 ноября):

    09:00

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