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    1 ноября 2003

    Переводчики: ABBYY Lingvo 9.0:

    16:25

    Файловые менеджеры: ExplorerPlus v.6.0:

    16:00

    Текстовые редакторы: AbiWord v.2.0.1:

    15:35

    Утилиты: PlexTools Professional v.2.08:

    15:10

    Интернет и сети: InstantGet v.1.47:

    14:45

    Интернет и сети: RaidenFTPD v.2.4 Build 930:

    14:20

    Утилиты: AllToTray v.4.6.1:

    13:55

    Утилиты: MemMonster v.4.15:

    13:30

    Утилиты: HDCleaner v.2.343:

    13:05

    Утилиты: WinBoost v.4.52:

    12:40

    Утилиты: IsoBuster Pro v.1.5 Beta 17:

    12:15

    Мультимедиа: TVTool v.9.0:

    11:50

    Мультимедиа: Tag&Rename v.3.0 RC5:

    11:25

    Microsoft: Service Pack 2 защитит Windows XP:

    11:05

    Тенденции в оформлении упаковок видеокарт: вот и до Мэрилин добрались...:

    10:54

    Неофициальные драйверы для ATA RAID-контроллеров VIA:

    10:45

    Утилиты: V-Tuner v.03.032602 от Gigabyte:

    10:30

    Обновление драйверов для видеокарт ASUS:

    10:15

    SMIC планирует выпуск памяти под собственным именем?:

    10:06

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 ноября):

    10:00

    ASUS: 19,6 млн. системных плат за первые три квартала 2003:

    09:47

    43 Гбит/с в пилотной оптоволоконной сети NTT:

    09:22

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