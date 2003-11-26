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    26 ноября 2003

    Интернет и сети: AbsoluteFTP v.2.2 Beta 5:

    21:00

    Утилиты: A-Tuner v.1.7.22.5216:

    20:35

    Мультимедиа: BSPlayer v.1.00 RC1 Build 803:

    20:10

    Мультимедиа: Total Media Player v.3.0 Beta 19:

    19:45

    Мультимедиа: Advanced Viewer v.0.68:

    19:20

    Интернет и сети: IncrediMail Build 1311 Beta:

    18:55

    Утилиты: StyleXP v.2.0 Beta:

    18:30

    Интернет и сети: TMeter v.4.2.152:

    18:05

    Интернет и сети: TrafMeter v.4.2.157:

    17:40

    Проект Audio.Rightmark.Org: методика тестирования Sound Blaster Audigy 2 ZS от Creative:

    17:24

    Проект Audio.Rightmark.Org: методика тестирования Sound Blaster Audigy 2 ZS от Creative:

    17:24

    Интернет и сети: Download Accelerator Plus v.7.0.0.9:

    17:15

    Утилиты: ASTRA32 v.0.90 Beta:

    16:50

    Утилиты: EasyCleaner v.2.0:

    16:25

    Интернет и сети: GreenBrowser v.1.9 Build 1125:

    16:00

    Интернет и сети: SpamWasher v.1.2.1045:

    15:35

    Caplio RR211 — камера Ricoh с 2-мегапиксельной CMOS-матрицей:

    15:21

    Утилиты: HyperSnap-DX v.5.40.05:

    15:10

    Интернет и сети: FlashFXP v.2.1 Build 942b Beta:

    14:45

    Интернет и сети: SecureCRT v.4.1 Beta 5:

    14:20

    Pantone занялась выпуском бумаги, чернил и цветовых профилей для струйной печати:

    14:03

    Мультимедиа: Macromedia Fireworks MX v.7.0.1 Update:

    13:55

    Интернет и сети: The Bat! v.2.01.50 Beta:

    13:30

    Фото дня – видеокарта Albatron Gigi FX 5700 Ultra:

    13:25

    Обновление драйверов для видеокарт Matrox:

    13:05

    Утилиты: Qwik-Fix v.0.56:

    12:40

    TurboDisk от NetCell — контроллер, конкурирующий с контроллером RAID 5:

    12:39

    Утилиты: XMark v.7.0 Service Pack 1:

    12:15

    Hitachi AirLocation — система определения координат объекта при помощи WLAN:

    12:09

    Утилиты: PCMark 2004:

    11:50

    Fujifilm FinePix F610 — первая компактная 6-мегапиксельная камера:

    11:45

    Официальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    11:25

    Merrimac: последняя надежда специализированных процессоров или несбыточные мечты?:

    11:18

    Неофициальные драйверы для RAID-контроллеров VIA:

    11:05

    Веб-камера WebCam NX Ultra от Creative — на российском рынке:

    10:54

    Новые драйверы и ПО для клавиатур и мышей Logitech:

    10:45

    Мировой рынок памяти: рост цены SDRAM практически прекратился:

    10:31

    Свежие прошивки для приводов LG и Lite-On:

    10:30

    3,2 ГГц процессоры Pentium 4 XE добрались до розницы:

    10:24

    Обновление BIOS и драйверов RAID-контроллеров HighPoint:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 ноября):

    10:00

    NVIDIA GeForce MX4000: старый знакомый NV18 в обновленном виде:

    09:37

    Kodak приобретает подразделение цифровой печати Scitex:

    09:10

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