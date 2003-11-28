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    28 ноября 2003

    Фото дня: видеокарта WinFast A380 Ultra TDH MyVIVO от Leadtek:

    22:28

    Утилиты: nnCron v.1.89 RC2 Build 968:

    17:55

    xSeries 455: новый масштабируемый eServer IBM:

    16:43

    Утилиты: Tweak-XP Pro v.3.0.1a:

    15:25

    Sony PSX: сроки выпуска, характеристики и измененные спецификации:

    15:06

    Интернет и сети: Internet Download Accelerator v.2.5.2:

    15:00

    Утилиты: A-Tuner v.1.7.24.5216:

    14:35

    Мультимедиа: MP3tag v.2.15k:

    14:10

    BlackBerry 7730 для корпоративных пользователей в Европе — "ягодка" старая, ареал — новый:

    14:08

    Запись: CloneCD v.4.3.1.9:

    13:45

    Мультимедиа: Tag&Rename v.3.0 Final:

    13:20

    Текстовые редакторы: EditPad Pro v.5.2.0:

    12:55

    HyperCool — линейка унифицированных кулеров от Primecool:

    12:48

    Мультимедиа: AnyDVD v.3.1.0.1:

    12:30

    MaxSelect Mission A4 и Expert 850E — новые ноутбуки в продаже:

    12:12

    Мультимедиа: Media Player Classic v.6.4.7.0:

    12:05

    Мультимедиа: Acoustica MP3 CD Burner v.3.0:

    11:40

    Переносной монитор Philips DesXcapeTM 150DM — в продаже в России:

    11:22

    Утилиты: SnagIt v.7.0.2:

    11:15

    Интернет и сети: Fresh Download v.6.40:

    10:50

    Мировой рынок памяти: последние торги ноября, цены замерли:

    10:45

    Магнитные нанотрубки: материал для памяти будущего:

    10:29

    Интернет и сети: GreenBrowser v.1.9 Build 1127:

    10:25

    Утилиты: MemMonster v.4.25:

    10:05

    Мультимедиа: Zoom Player v.3.30 Beta 1:

    09:45

    CONTAX SL300R T* — новая инкарнация Finecam SL300R?:

    09:38

    Мультимедиа: K-Lite Codec Pack v.2.20 Final:

    09:30

    7KT600: системная плата Acorp на чипсетной связке VIA KT600 + VT82:

    09:29

    Интернет и сети: MyIE2 v.0.9.10:

    09:15

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R234 27.11.2003:

    09:00

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