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    11 ноября 2003

    Утилиты: ICE Book Reader Professional v.6.1:

    23:15

    Мультимедиа: Foobar 2000 v.0.7.3a:

    22:50

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R230 10.11.2003:

    22:25

    Утилиты: WinHex v.11.15:

    22:00

    Утилиты: InsallSpy v.2.00:

    21:35

    Утилиты: Samurize v.0.98b:

    21:10

    Запись: Blindwrite Suite v.5.0.2:

    20:45

    Запись: CopyToCD / DVD v.2.3.12:

    20:20

    Поставки системных плат в октябре выросли на 18,3%:

    17:29

    Matsushita: SS DL 50 Гб Blu-ray диски со скоростью записи 2x:

    14:47

    Digital Photo Copy Cruiser — копируем фотографии с флэшки на CD:

    12:50

    Take-It S3: новая цифровая камера Microtek:

    12:28

    Интернет и сети: Avant Browser v.8.02 Build 112:

    12:05

    Интернет и сети: TrafMeter v.4.1.142:

    11:40

    Утилиты: CleanCenter v.1.33.08:

    11:15

    Предварительный рейтинг мировых производителей памяти:

    11:14

    TrueMobile 5100: GPRS+Wi-Fi адаптер Dell:

    11:11

    Интернет и сети: Mozilla Firebird v.0.8 (Nightly Build):

    10:50

    Мировой рынок памяти: контрактные цены снижены:

    10:39

    Интернет и сети: The Bat! v.2.01.26 Beta:

    10:25

    Фото дня: видеокарта Hercules 3D Prophet 9800XT с любопытным режимом овердрайва:

    10:24

    Мультимедиа: Media Player Classic v.6.4.6.8:

    10:05

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.5.9:

    09:45

    Toshiba удвоит выпуск 1,8-дюймовых винчестеров к марту 2004 года:

    09:34

    Обновление прошивок для приводов LG:

    09:30

    Optio 33LF — обновленная версия 33L от Pentax:

    09:30

    Обновление драйверов для видеокарт ASUS:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 ноября):

    09:00

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