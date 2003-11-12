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    12 ноября 2003

    Утилиты: RAM Saver Pro v.3.3:

    17:30

    Утилиты: Universal Shield v.3.0:

    17:05

    Интернет и сети: 3wGet v.1.31 Beta Build 117:

    16:40

    IC Insights: десятка ведущих поставщиков чипов для беспроводных сетей:

    16:30

    Интернет и сети: TurboFTP v.3.86 Build 321:

    16:15

    Интернет и сети: HiDownload v.4.03:

    15:50

    Интернет и сети: Kerio Personal Firewall v.4.0.7:

    15:25

    Утилиты: AbsoluteShield Track Eraser v.3.30:

    15:00

    Как будет выглядеть ноутбук на Prescott?:

    14:43

    NSC-Nanosemiconductor: совместное немецко-российское предприятие:

    14:42

    Утилиты: Iconoid v.3.32:

    14:35

    Экономичные процессоры Opteron LP: первые спецификации:

    14:33

    Мультимедиа: Zoom Player v.3.20 RC3:

    14:10

    Мультимедиа: Macromedia Flash MX v.7.0.1 Update:

    13:45

    Утилиты: HyperSnap-DX v.5.40.01:

    13:20

    Мультимедиа: BSPlayer v.1.00 RC1 Build 800:

    12:55

    VAIO Bio P: компактный десктоп от Sony:

    12:41

    Microsoft: кумулятивное обновление для Internet Explorer (ноябрь 2003):

    12:30

    Новые продукты Iomega на Comdex в Лас-Вегасе: Network Hard Drive и QuikTouch Video Burner:

    12:14

    "Коробочные" 3,0 ГГц и 2,4 ГГц версии Pentium 4 с FSB 800 МГц обзавелись новым степпингом M-0:

    12:11

    Новая версия AGP драйвера для материнских плат на чипсетах VIA:

    12:05

    PCG-X505/P — 9,7 мм ноутбук Sony:

    12:01

    Новая версия драйверов для сетевых контроллеров от VIA:

    11:40

    Неофициальные драйверы для графических процессоров от SiS:

    11:15

    Ноутбуки Dell Inspiron 5150: теперь с поддержкой технологии Hyper-Threading и новой видеосистемой:

    11:06

    Обновление прошивок для CD-RW приводов MSI:

    10:50

    Мировой рынок памяти: горячего сезона все же не будет?:

    10:47

    Acer TravelMate C300: новые планшетные ПК — уже в России:

    10:28

    Неофициальные драйверы для SMBus чипсетов Intel i8xxx:

    10:25

    Обновление к тестовой программе Futuremark 3DMark03 Version 340:

    10:06

    Обновление к тестовой программе Futuremark 3DMark03 Version 340:

    10:06

    Утилиты: OverClock Engine v.1.1 от FIC:

    10:05

    CleanChannel: 40 Гбит/с в медных проводах по версии SiliconPipe:

    09:51

    Обновление прошивок для видеокарт от FIC и Gigabyte:

    09:45

    Неофициальное обновление драйверов для звуковых карт SB Live!:

    09:30

    Утилиты: SmartDoctor v.3.10:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 ноября):

    09:00

    E-HD LCOS-панель MicroDisplay: разрешение 1920х1080 при диагонали 21 мм:

    08:27

    DVR-A07: универсальный 8х8 пишущий привод Pioneer:

    02:09

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