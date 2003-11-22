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    22 ноября 2003

    Интернет и сети: KaZaA v.2.6:

    16:20

    Мультимедиа: Easy CD Ripper v.2.16:

    15:55

    Мультимедиа: Dr.DivX v.1.04:

    15:30

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R232 20.11.2003:

    15:05

    Интернет и сети: Offline Explorer v.2.9.1352 SR3 (все версии):

    14:40

    Интернет и сети: HiDownload v.4.1:

    14:15

    Интернет и сети: SpamWasher v.1.2.1044:

    13:50

    Утилиты: Nero CD-DVD Speed v.2.11:

    13:25

    Утилиты: Samurize v.1.0.1:

    13:00

    Утилиты: CleanCenter v.1.33.09:

    12:35

    Интернет и сети: K9 v.1.17:

    12:10

    Утилиты: jv16 PowerTools v.1.4.1.247:

    11:45

    Интернет и сети: MSN Messenger 6.1 Build 203:

    11:20

    Редакторы: патч для Adobe Acrobat:

    10:55

    Интернет и сети: Opera v.7.23 Final:

    10:35

    Мировой рынок памяти: оценка iSuppli:

    10:30

    ENISA: новое европейское агентство сетевой безопасности:

    10:27

    Новые версии драйверов для клавиатур BTC:

    10:15

    Обновление драйверов для мобильной графики ATI:

    10:00

    Утилиты: AsusUpdate v.5.22.02:

    09:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 ноября):

    09:30

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