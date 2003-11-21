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    21 ноября 2003

    Интернет и сети: MultiZilla v.1.5.0.4d:

    19:05

    Утилиты: Fresh UI v.6.65:

    18:40

    Фото дня: barebone-система Soltek EQ3401A в нашей тестовой лаборатории:

    18:24

    Интернет и сети: FTP Navigator v.7.2:

    18:15

    Интернет и сети: RaidenFTPD v.2.4 Build 978:

    17:50

    Утилиты: DVD Identifier v.3.2:

    17:30

    Утилиты: HyperSnap-DX v.5.40.04:

    17:10

    Форум Intel для малого и среднего бизнеса пройдет в Москве 9 — 10 декабря:

    12:59

    USB-адаптер флэш-карт Imation: дело дошло до MiniSD:

    12:23

    Новая инициатива SEMATECH нацелена на снижение стоимости чипов:

    12:03

    S/U/M/A/ представила свою версию Radeon 9800XT с 256 Мб DDR:

    11:49

    CS4351: новый ЦАП от Cirrus Logic с интегрированным буфером выхода:

    11:47

    Рейтинг производителей флэш-памяти в 3 квартале:

    10:49

    XGI претендует на 5-10% мирового рынка настольной графики уже в следующем году:

    10:33

    Мировой рынок памяти: темпы роста цены на SDR SDRAM снизились:

    10:01

    300 мм фабрика AMD Fab 36, официально: финансы, партнеры, планы...:

    10:01

    Очередное снижение цен на чипсеты Intel — в канун Нового Года:

    09:46

    Мультимедиа: DivX v.5.1.1 для Windows:

    09:45

    2,2 ГГц Xeon отправляется вслед за 2 ГГц Celeron:

    09:33

    Исправленная версия драйверов от ATI для игроков в "Call of Duty":

    09:30

    Обновление драйверов для видеокарт ATI FireGL X1:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 ноября):

    09:00

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