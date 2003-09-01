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    1 сентября 2003

    PowerConnect 3324/3348 — новые коммутаторы Dell:

    19:01

    N9133HC-1/2 — Centrino-ноутбуки iiyama:

    17:40

    ImageMate — ридер SanDisk "8-в-1":

    17:15

    Portable Blue: 3 см диски Blu-ray от Philips:

    16:47

    Интернет и сети: TMeter v.4.0:

    16:15

    Интернет и сети: BearShare v.4.3.0 Beta 127:

    15:50

    Текстовые редакторы: TextPad v.4.7.1:

    15:25

    Интернет и сети: HiDownload v.3.3:

    15:00

    Научному центру Intel в Корее — быть:

    14:55

    Интернет и сети: Kerio Personal Firewall v.4.0.2:

    14:35

    Возвращаясь к новости о выпуске платы Soltek SL-K8AV2-RL на чипсете K8T800 под Athlon 64...:

    14:23

    Запись: Blindwrite Suite v.4.5.6:

    14:10

    Пополнение музея компьютерной истории: Creative Sound Blaster AWE64 — CT4520 и CT4500:

    13:48

    Драйверы ATI Catalyst v.7.92 Beta:

    13:45

    USB 2.0-накопитель EasyDisk Platinum от I-O Data:

    13:41

    Графика: GIMP v.1.3.18:

    13:25

    Мультимедиа: Quintessential Player v.4.0 Build 60:

    13:05

    Электронная подпись с помощью компьютерной мыши:

    13:02

    nForce 3 не готов к серийному производству?:

    12:59

    Интернет и сети: Mozilla Firebird от 29 августа:

    12:50

    Интернет и сети: Mozilla Thunderbird v.0.2 RC:

    12:35

    Интернет и сети: mIRC v.6.1:

    12:20

    10 мониторов iiyama — к началу учебного года:

    12:15

    Мультимедиа: патч для PowerDVD v.5.0 от 28 августа:

    12:10

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 сентября):

    12:00

    Все Firmware прошедшей недели (с 25 и по 31 августа 2003 года):

    11:50

    IDF Fall 2003: новый 64-битный процессор Tanglewood. Пара слов о Tiano:

    11:46

    Все драйверы прошедшей недели (с 25 и по 31 августа 2003 года):

    11:40

    Все BIOS прошедшей недели (с 25 и по 31 августа 2003 года):

    11:30

    Camedia P-10 и P-440: новые сублимационные принтеры Olympus:

    11:12

    Процессорные планы Intel на 2004: жизнь после анонса ядра Prescott:

    10:50

    Panasonic SV- AV100: видеокамера размером с кредитку:

    10:32

    Hynix расширяет линейку Pseudo SRAM для мобильных приложений:

    10:17

    Фото дня: Albatron KX18D Pro 2 в нашей лаборатории:

    09:15

    Введен новый дизайн первой страницы сайта iXBT.com!:

    00:15

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