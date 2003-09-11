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    11 сентября 2003

    Цифровое ТВ: теперь plug-and-play:

    17:10

    DVB-приставка Motorola на IBC2003:

    16:17

    Утилиты: Super Utilities v.1.70:

    15:25

    Интернет и сети: Opera v.7.20 Beta 10 для Windows:

    15:05

    157 нм литография: жив, курилка!:

    15:04

    Японцы опаздывают с инвестициями в производство LCD:

    14:57

    Интернет и сети: MyIE2 v.0.8.2003 Beta:

    14:45

    SBG900: беспроводные модемы Motorola:

    14:20

    Утилиты: IsoBuster Pro v.1.5 Beta 8:

    14:00

    Мультимедиа: Dreamweaver MX 2004 и Fireworks MX 2004:

    13:45

    Mebius PC-RD3D — первый ноутбук с поддержкой 3D-изображений:

    13:29

    Комплекты Athlon 64 3200+ и MSI K8T NEO-FIS2R+ в японской рознице:

    13:24

    Gamesurround MUSE Pocket USB: первая внешняя 5.1 USB аудио карта от Hercules:

    12:40

    Мультимедиа: Macromedia Flash MX 2004 /Pro:

    12:20

    Мультимедиа: Macromedia Flash Player v.7.0.14.0:

    12:05

    Prius Air Note 100G5LVC и 100G5LMC — ноутбуки Hitachi на 2 ГГц Mobile Celeron:

    12:00

    Новая бета-версия драйверов Detonator v.45.33:

    11:40

    Утилиты: Intel Chipset Identification Utility v.2.86:

    11:30

    Официальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    11:20

    Неофициальные драйверы для видеокарт ATI Fire GL:

    11:10

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 сентября):

    11:00

    Nikon одобрила CF eFilm PRO для своих SLR-камер:

    10:48

    Мировой рынок памяти: затяжные азиатские праздники:

    10:27

    TravelMate 250PE: ноутбук-планшет Acer:

    09:19

    Фото дня: barebone-система DigiDice от ABIT в работе:

    04:47

    XP4-Evo и iMAX: новинки от IWILL на Computex 2003:

    04:16

    Процессоры MXP5800 и MXP5400 от Intel для новых цифровых устройств отображения:

    03:30

    RoverBook Partner E415: недорогой ноутбук на базе процессора VIA C3:

    02:49

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