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    23 сентября 2003

    Процессоры AMD Athlon 64 для мобильных и настольных систем, официально:

    19:54

    Leadtek WinFast K8: системные платы под все варианты процессоров AMD K8:

    17:43

    Фото дня: системная плата Sapphire AXION 9100 IGP – чипсеты от ATI наступают?:

    17:03

    Цифровая камера от Toshiba: 1000 кадров в секунду на скорости до 100 км/час!:

    14:54

    Мультимедиа: Foobar 2000 v.0.7:

    14:10

    PowerPC 440EP: встраиваемый процессор IBM:

    14:02

    Мультимедиа: Audiotools v.4.50 Interim 7:

    13:45

    Утилиты: HyperSnap-DX v.5.30.00:

    13:20

    Утилиты: Virtual CD v.5.03:

    12:55

    LP-Z2 — новые домашние проекторы от Sanyo:

    12:47

    Migo: не просто USB-носитель:

    12:32

    Запись: Blindwrite Suite v.4.5.8:

    12:30

    Утилиты: TweakRAM v.3.31 RC2:

    12:05

    6 Гб карты CF от Pretec — массовые продажи с 4 квартала:

    11:44

    Утилиты: WinGuard Pro 2003 v.5.5.2:

    11:40

    Чипсеты для платформы Pentium 4: ближайшие планы Intel, ATI, SiS, VIA:

    11:23

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.4.8:

    11:15

    GeForce FX 5900 SP: новые видеадаптеры MSI с технологией охлаждения TWIN FLOW:

    10:56

    Утилиты: HDCleaner v.2.332:

    10:55

    Интернет и сети: SlimBrowser v.3.80 Build 001:

    10:35

    Интернет и сети: Kerio Personal Firewall v.4.0.3:

    10:20

    Computex 2003: первые фото и первые тесты графики Volari от XGI Technology:

    10:14

    Утилиты: WhereIsIt? v.3.53:

    10:05

    Toshiba представляет 333 МГц чипы FCRAM II:

    10:03

    Утилиты: HWiNFO32 v.1.33:

    09:50

    Официальные драйверы для RAID-контроллеров VIA:

    09:40

    Обновление драйверов для контроллеров Promise:

    09:30

    Обновление прошивок для DVD-приводов Pioneer:

    09:20

    Утилиты: Abit FlashMenu v.1.30:

    09:10

    Фото дня: системная плата P4P800S-E в нашей тестовой лаборатории:

    09:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 сентября):

    09:00

    Сотовые телефоны могут вытеснить цифровые камеры с рынка:

    08:51

    Будьте бдительны: видеокарты на чипах RADEON 9800/9800SE бывают разные!:

    02:11

    Computex 2003: видеокарта от Sapphire на двух ATI Radeon 9800 PRO:

    00:37

    NVIDIA NV38 и NV36: первые фото:

    00:03

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