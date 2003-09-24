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    24 сентября 2003

    Вы уже видели фото NVIDIA NV40 и ATI R420?:

    22:55

    Marvell предоставила Fujitsu SoC с поддержкой SATA II:

    18:15

    Vikuiti XRVS-120: проекционный экран 3M с технологией SoundVu:

    17:05

    DDR2 приходит, но по какой цене?:

    16:10

    Наши на Computex 2003: стенд ASUS Computer:

    15:19

    LindowsHD: предустанавливается на HDD Seagate Barracuda 7200.7:

    15:04

    Athlon 64 не прельщает производителей ПК в США:

    14:44

    Тайваньские приводы и диски на Computex 2003: 8x DVD-RW/+RW и HD-DVD:

    13:01

    Регистровые DDR400 DIMM HyperX — под платы для Athlon 64 FX:

    12:50

    Наши на Computex 2003: любопытные штучки на стенде Gigabyte:

    12:23

    Wireless Enterprise Access Point 420 — точка доступа HP с поддержкой 802.11g:

    11:53

    NVIDIA GoForce: графический чип для мобильных устройств:

    11:26

    Компактные источники питания от энергии солнца: Sharp — для дома, для семьи:

    10:31

    Интернет и сети: RaidenFTPD v.2.4 Build 761:

    10:05

    Утилиты: UltraISO v.6.5:

    09:50

    Мультимедиа: Quintessential Player v.4.0 Build 62 Beta:

    09:40

    Карманное видео: новые концепты от Sony и Toshiba:

    09:34

    Интернет и сети: Opera v.7.20 Final для Windows:

    09:30

    Мультимедиа: Sound Forge v.7.0 Build 214:

    09:20

    Обновление прошивок для бытовых DVD-плееров KISS:

    09:10

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 сентября):

    09:00

    KEY RING и HDD100: новые мультимедийные брелоки Philips:

    08:47

    Первые процессоры Mobile Intel Pentium 4 с поддержкой Hyper-Threading, официально:

    08:37

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