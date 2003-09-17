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    17 сентября 2003

    ARCDisk от ARCHOS 20 Гб диск размером меньше дискеты:

    17:05

    Мультимедиа: AnyDVD v.1.6.3.7:

    15:20

    Утилиты: PowerStrip v.3.46 Build 418 Beta:

    14:55

    Утилиты: WinGuard Pro 2003 v.5.5.1.8:

    14:30

    Интернет и сети: SpamPal v.1.51 Beta:

    14:05

    Утилиты: System Cleaner v.4.92e:

    13:40

    Ferrari DIGITAL MODEL 2003 — µ-20 DIGITAL в гоночном корпусе:

    13:26

    Утилиты: WinXP Manager v.4.7.8:

    13:15

    Утилиты: RegCool v.2.406:

    12:55

    Bloodhound: i-робот-санитар от Acer будет спасать раненых солдат:

    12:51

    IDF Fall 2003: Планы Intel в отношении DDR2:

    12:45

    Интернет и сети: TMeter v.4.0.108:

    12:35

    Новые комплекты Unbuffered модулей памяти OCZ EL DDR PC-3500 Dual Channel Gold:

    12:24

    Интернет и сети: TrafMeter v.3.40.95:

    12:15

    D-Link Storage Media Central Home Drive: сетевая система хранения данных для дома:

    12:12

    WinFast DV2000: новый внутренний "цифровой видеомагнитофон" от Leadtek:

    12:06

    Рейтинг производителей полупроводников в первом полугодии:

    12:02

    Интернет и сети: SlimBrowser v.3.79 Build 001:

    12:00

    На горизонте – новый КПК HP iPAQ 4350 с клавиатурой и встроенными Wi-Fi/Bluetooth:

    11:47

    Утилиты: IsoBuster Pro v.1.5 Beta 10:

    11:45

    IDF Fall 2003: Bulverde – новое слово в серии XScale:

    11:35

    Запись: Nero v.6.0.0.15 Overburning Fix:

    11:30

    Microsoft: новые версии IntelliPoint и IntelliType:

    11:20

    Elpida представила 1 Гб и 512 Мб регистровые DDR2 DIMM:

    11:19

    Драйверы KX Project v.5.00.3534f для звука от Creative:

    11:10

    Мультимедиа: XMPEG v.5.02:

    11:00

    Новые топливные метаноловые элементы питания от NEC:

    11:00

    Intel протестировала 512 Мбит чипы DDR2 SDRAM Hynix:

    10:57

    Утилиты для видеокарт Matrox Parhelia/Millennium:

    10:50

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 сентября):

    10:40

    IDF Fall 2003:Appro HyperBlade Mini-Cluster на процессорах Xeon:

    10:36

    IDF 2003: Seagate демонстрирует плотность 100 Гб на пластину:

    10:31

    DataTraveler 2.0 — новый модельный ряд USB-носителей Kingston:

    10:25

    IDF Fall 2003: объявлен «экстремальный» Pentium 4. Tulsa, Tanglewood, LaGrande и другие...:

    10:24

    IDF Fall 2003: ATI представила первый PCI Express графический процессор:

    09:45

    Wireless-G: новые продукты для беспроводных сетей Microsoft:

    09:43

    Belkin Nostromo SpeedPad n52 — для любителей шутеров:

    09:34

    IDF Fall 2003: объявлен новый миниатюрный стандарт PCMCIA-карт — ExpressCard:

    09:32

    Graphire3: новые графические планшеты и мыши Wacom:

    08:52

    Пополнение музея компьютерной истории: Power Macintosh 7100/80AV живьем:

    00:27

    IDF Fall 2003: объявлена новая технология Vanderpool!:

    00:02

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