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    15 сентября 2003

    Aficio AP400/AP400N — два новых лазерных принтера Ricoh:

    18:05

    DCS-900: новая видеокамера наблюдения D-Link:

    17:41

    Новые 74 Гб Serial ATA винчестеры серии Raptor от Western Digital:

    17:04

    DigiMatrix — barebone-система от Asustek:

    16:56

    DigiDice: мини-PC от ABIT, официально:

    16:28

    Производители памяти увеличивают инвестиции, предполагая высокий спрос на DDR2:

    16:23

    Интернет и сети: RaidenFTPD v.2.4 Build 746:

    16:00

    XGI: новая торговая марка графических чипов Volari и новые 3D чипы:

    15:50

    Запись: DropToCD (DataCD) v.2.02:

    15:00

    Тайваньские производители ноутбуков: результаты августа 2003:

    14:18

    Текстовые редакторы: EditPad Lite v.5.1.1:

    14:00

    AirForce BCM4300-M: новые чипы Broadcom:

    13:53

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R218 13.09.2003:

    13:00

    Philips планирует выпустить чипы по 65-нормам в этом году:

    12:55

    Утилиты: Startup Organizer v.2.0.149 RC1:

    12:00

    PCI SIG планирует представить low-power дополнение для спецификации PCI Express:

    11:48

    IBC 2003: SGI представляет новые InfiniteStorage:

    11:27

    Memorex о планах выпуска DVD-носителей для домашних рекордеров:

    11:18

    Corsair XMS Pro Series DDR: новые модули памяти со светодиодной индикацией:

    11:10

    Утилиты: Ad Muncher v.4.51 Final:

    11:00

    OCZ Eliminator 2 Gold — золотой кулер для P4:

    10:30

    USB Video Device Class: интерфейс USB обзавелся поддержкой устройств передачи потоковых данных:

    10:07

    Мультимедиа: RadLight v.4.0 Alpha 6:

    10:00

    Утилиты: WinBoost v.4.38:

    09:00

    Мультимедиа: QuickTime Alternative v.1.12:

    08:00

    Интернет и сети: Opera v.7.20 Beta 11 для Windows:

    07:00

    Утилиты: DVD Plus Identifier v.2.3:

    06:00

    Microsoft: Service Pack 1 Beta-1 (Build 1069) для Windows 2003 Server:

    05:00

    Все Firmware прошедшей недели (с 8 по 14 сентября 2003 года):

    04:00

    Все драйверы прошедшей недели (с 8 по 14 сентября 2003 года):

    03:00

    Все BIOS прошедшей недели (с 8 по 14 сентября 2003 года):

    02:00

    Caplio RR211: новая камера Ricoh с 1,92-мегапиксельным CMOS-сенсором:

    01:23

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