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    12 сентября 2003

    Matrix V2: новые коммутаторы Enterasys для сектора СМБ:

    16:14

    Hitachi может повысить плотность записи жестких дисков в 100 раз:

    15:55

    Мультимедиа: CDex v.1.51:

    15:10

    Утилиты: Hmonitor v.4.1.3.3:

    14:45

    Acer разместит заказы на ЖК-панели у Samsung и LG.Philips LCD:

    14:21

    Мультимедиа: Click and Convert 2003 v.2.1:

    14:20

    Finecam SL300R: 3,2-Мп цифровая камера от Kyocera с вращающейся оптикой:

    14:11

    Запись: DropToCD (AudioCD) v.1.2:

    13:55

    Новые и усовершенствованные IP-телефоны Cisco:

    13:42

    Утилиты: CpuIdle и CpuIdle Pro Extreme Alpha 3:

    13:30

    Интернет и сети: Fresh Download v.6.15:

    13:05

    Intel отложила выпуск чипсета с поддержкой 802.11a/b. Это не критично?:

    13:02

    Текстовые редакторы: HomeSite v.5.5:

    12:40

    Мультимедиа: TVTool v.8.3:

    12:20

    Ноутбуки серии dynabook EX —две новые модели:

    12:01

    Linux: GNOME v.2.4 Final:

    12:00

    Creative Audigy 2 NX: внешний 7.1-канальный звук с USB 2.0:

    11:47

    Интернет и сети: Trillian v.2.0 Pro:

    11:45

    Интернет и сети: неофициальный "игровой" патч для MSN Messenger 6.1:

    11:30

    Интернет и сети: Mozilla v.1.4.1 RC:

    11:15

    IXY DIGITAL L: новая компактная 4,0-Мп цифровая камера от Canon:

    11:12

    SanDisk готовит 2 Гб SD?:

    11:07

    Detonator 5x.xx – лекарство ото всех болезней? Первые тесты Detonator 51.75.:

    11:05

    Официальное обновление драйверов для USB2.0-контролеров VIA:

    10:55

    Обновление драйверов для мобильной графики на базе Quadro4 700 GoGL:

    10:45

    Набор официальных утилит для видеокарт ATI Radeon:

    10:35

    Производители системных плат: результаты августовских продаж:

    10:31

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 сентября):

    10:25

    Panasonic Toughbook CF-29: ноутбук-"внедорожник" на базе Centrino:

    09:43

    Gartner: рынок флэш-карт будет расти:

    09:31

    IBM Microelectronics будет выпускать чипы Intersil Endura:

    09:09

    Hitachi приступила к разработке сверхтонкой "электронной бумаги":

    08:54

    Prophetview 920 PRO: новая версия 17-дюймового ЖК монитора от Hercules:

    08:39

    SURFboard SB5100E: модемы Motorola нового поколения:

    04:43

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