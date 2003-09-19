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    19 сентября 2003

    Digimax U-CA 3: новое понимание стиля цифровых камер Samsung:

    18:34

    D2OL 2.0: новый крестовый поход против SARS:

    17:54

    D2OL 2.0: новый крестовый поход против SARS:

    17:54

    Утилиты: #1 DVD Ripper v.1.3.11:

    15:45

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R219 17.09.2003:

    15:20

    Интернет и сети: SmartFTP v.1.0 Build 979:

    14:55

    Интернет и сети: RaidenFTPD v.2.4 Build 750:

    14:30

    AMD сообщила детали транзистора с тремя затворами:

    14:25

    Мультимедиа: Audiotools v.4.50 Interim 6:

    14:05

    Утилиты: RegCool v.2.407:

    13:40

    Утилиты: HD_Speed v.1.3.1.33:

    13:15

    Дело об украденных гигабайтах:

    13:12

    Интернет и сети: RemotelyAnywhere v.5.10.416:

    12:50

    Интернет и сети: ZoneAlarm Free v.3.7.211:

    12:25

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.4.6:

    12:00

    Мультимедиа: mp3DirectCut v.1.34:

    11:35

    Adaptec представила 2 и 4-портовые USB-концентраторы:

    11:22

    KT880, PT890, PM890, K8T890 и другие новинки от VIA Technologies:

    11:19

    Утилиты: Fresh Diagnose v.6.30:

    11:10

    Новая серия плат MSI: 661FM:

    10:49

    Toshiba будет оснащать DVD-рекордер RD-XS31 дисками Seagate:

    10:48

    Интернет и сети: Opera v.7.20 Beta 12 для Windows:

    10:45

    Чип DeltaChrome: поддержка PCI Express и ближайшие планы S3 Graphics. Первые фото:

    10:22

    Интернет и сети: Trillian v.0.74E:

    10:20

    Интернет и сети: Mozilla v.1.5 RC1:

    10:00

    ОС: KDE v.3.1.4:

    09:40

    Microsoft: несколько исправлений для Internet Explorer 6 SP1:

    09:25

    Microsoft: новое исправление для Windows Media Player 9:

    09:10

    Chartered вступает в гонку за 90 нм:

    08:55

    Новые драйверы для графических процессоров Xabre:

    08:55

    SN85G4 barebone-система Shuttle на базе NVIDIA nForce 3 150:

    08:46

    Обновление BIOS для мобильной графики GeForce4 4200 Go:

    08:45

    Новые версии драйверов для клавиатур BTC:

    08:35

    Свежие прошивки для приводов AOpen и BTC:

    08:25

    Обновление драйверов для оптических мышей A4Tech:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 сентября):

    08:05

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