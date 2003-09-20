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    20 сентября 2003

    Утилиты: AltDesk v.1.5.3:

    21:50

    Интернет и сети: StrongNet на страже сетей:

    21:25

    Мультимедиа: MP3Gain v.1.2.2:

    21:00

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.4.7:

    20:35

    Интернет и сети: eMule Plus v.1h:

    20:10

    Утилиты: Trojan Remover v.6.0.6:

    19:45

    Мультимедиа: BSPlayer v.0.86 Build 501:

    19:20

    Утилиты: Defragmenter Pro Lite/Plus v.1.1:

    19:20

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.6.0.1.2:

    18:55

    Запись: DropToCD (DataCD) v.2.03:

    18:30

    Утилиты: DVDIdle и DVDIdle Pro v.3.06:

    18:05

    Утилиты: DVD Region-Free v.3.06:

    17:40

    Утилиты: WinBoost v.4.40:

    17:15

    Утилиты: CleanCenter v.1.33.1:

    16:55

    Интернет и сети: Avant Browser v.8.02 Build 101:

    16:35

    Мультимедиа: Media Player Classic v.6.4.6.5:

    16:15

    Интернет и сети: MyIE2 v.0.8.2038 Final:

    16:00

    Интернет и сети: SecureCRT v.4.1 Beta 1:

    15:45

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    15:30

    Microsoft: исправление для Internet Explorer 6 SP1:

    15:20

    Неофициальная версия LAN-драйверов для чипсетов SiS:

    15:10

    Обновление прошивок для приводов Teac:

    15:00

    Утилиты: Intel Application Accelerator RAID Edition v.3.52:

    14:50

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 сентября):

    14:40

    PicoShot: фотокамера в USB-флэшке:

    10:53

    ECC Registered модули памяти PC-3200 от OCZ Technology:

    10:30

    Пополнение нашего музея: графическая карта Matrox Productiva G100:

    06:58

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