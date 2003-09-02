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    2 сентября 2003

    "Великолепная семерка" ABBYY: FINE READER v.7.0:

    23:59

    Утилиты: "Фото на документы" v.2.53:

    22:40

    Microsoft Office 2003 для учащихся и преподавателей:

    22:15

    Интернет и сети: RaidenFTPD v.2.4 Build 733:

    21:50

    Мультимедиа: Easy CD Ripper v.2.11:

    21:25

    Интернет и сети: Download Accelerator Plus v.7.0 Beta 3:

    21:00

    Мультимедиа: DivX Operational Player v.1.2:

    20:00

    Интернет и сети: The Bat! v.2.00 Final:

    19:40

    Запись: Nero InCD v.4.0.5.03:

    19:20

    Официальное название R360 — Radeon 9800XT:

    17:35

    Новый интерфейс SDI/HD-SDI в FPGA Xilinx Virtex-II Pro:

    17:24

    Explorer D790: ноутбук на замену настольного ПК от Rover Computers:

    16:27

    CSV-EX9 и CSV-EX11 — два видеосервера Sony:

    16:15

    SB62G2 XPC: новая barebone-система от Shuttle на чипсете i865 + ICH5-R:

    16:10

    PowerEdge 6600 — сервер Dell на четырех 1,5 ГГц Xeon MP:

    15:29

    Transmeta Crusoe TM8000, он же Astro, он же Efficeon: начались пробные поставки 1,1 ГГц версии:

    14:46

    Запись: Nero Burning Rom v.6.0.0.15:

    14:10

    Интегрированные чипсеты Intel и SiS в дефиците:

    13:58

    Утилиты: Win32Pad v.1.4.0:

    13:55

    Nautilus B415: новый ноутбук RoverBook на Centrino:

    13:51

    Утилиты: A-Tuner v.1.5.44.4523:

    13:40

    Утилиты: PX Info v.1.20:

    13:25

    Утилиты: PlexTools Professional v.2.07:

    13:15

    Обновление драйверов для видеокарт Matrox:

    13:05

    Мировой рынок памяти: контрактные цены выросли на 10%:

    12:58

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 сентября):

    12:55

    Intel инвестирует в Elpida дополнительные 23 млн. долларов:

    12:31

    "Мексиканская волна" и фокусировка камер в мобильных телефонах:

    12:11

    Миниатюрный 1,1-Мп CCD модуль от Sharp для цифровых камер в мобильниках и КПК:

    11:58

    EUVA готова выпустить первый EUV-прототип в 2006:

    11:12

    Canon готовит к выпуску принтеры, полностью соответствующие новым экологическим нормам Евросоюза:

    11:10

    PZTN: новый материал от Seiko Epson для производства FeRAM:

    10:44

    Захватнические планы Infineon: 20% рынка DRAM к концу года:

    09:49

    Первая информация и фотографии платы MSI K8T Neo на чипсете VIA K8T800:

    09:15

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