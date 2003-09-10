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    10 сентября 2003

    90-нм ASIC Fujitsu будут выпущены с использованием электронно-лучевой литографии:

    20:07

    Theatre 6 (ZM-RS6F): Surround Sound наушники от Zalman:

    17:01

    Тайваньские производители памяти: результаты августа:

    16:29

    Утилиты: "Фото на документы" v.2.55:

    16:20

    Интернет и сети: RemotelyAnywhere v.5.10.414:

    15:55

    Архиваторы: 7-Zip v.3.09.01 Beta:

    15:30

    HL-5040 и HL-5070DN — новые лазерные принтеры Brother:

    15:07

    Интернет и сети: SlimBrowser v.3.78 Build 002:

    15:05

    Утилиты: ASTRA (Advanced Sysinfo Tool and Reporting Assistant) v.4.13 Beta:

    14:40

    Утилиты: AbsoluteShield Track Eraser v.3.25:

    14:15

    Интернет и сети: Internet Download Accelerator v.2.2.2:

    13:55

    Пополнение в линейке мониторов iiyama ProLite — 19" E481S:

    13:54

    Утилиты: CleanCenter v.1.33:

    13:35

    Crucial Technology Europe обновила линейку ридеров:

    13:26

    Интернет и сети: Messenger Plus! v.2.21.55:

    13:20

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.21.09.20:

    13:05

    ОС: Mandrake Linux v.9.2 RC2:

    12:50

    Фото дня: системная плата KV8-MAX3 от ABIT под Athlon 64 на K8KT800:

    12:46

    Мультимедиа: Windows Media Player Plugin для Opera 7:

    12:35

    Неофициальная версия AGP-драйверов для чипсетов SiS:

    12:25

    LL-T15G4 — новая серия мониторов Sharp:

    12:19

    Обновление прошивок для комбо-приводов MSI:

    12:15

    Мерцание в некоторых режимах GeForce FX 5900: патч и официальные комментарии NVIDIA:

    12:13

    Официальные USB-драйверы для Windows XP:

    12:05

    Freelance: новая серия ноутбуков Эксимер:

    12:04

    Новые драйверы и утилиты для видеокарт Leadtek:

    11:55

    Неофициальное обновление драйверов для звуковых карт Audigy и SB Live!:

    11:45

    FASL LLC представила 512 Мбит чипы NOR-flash линейки Spansion:

    11:27

    Нехватка WLAN-продуктов: результат высокого спроса или отсутствия чипов?:

    11:26

    3,2-Мп цифровая камера Sanyo Xacti DSC-J2 0 с малым временем готовности к съемке:

    11:03

    Обновление драйверов для адаптеров Broadcom:

    11:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 сентября):

    10:50

    Мировой рынок памяти: чем ближе Computex, тем меньше спрос:

    10:44

    Samsung Electronics инвестирует еще $432 млн. в производство памяти:

    10:30

    LC-M3700: профессиональный 37-дюймовый ЖК монитор от Sharp:

    10:01

    Vaio TR, 505, Z — три линейки ноутбуков Sony с поддержкой WLAN:

    09:51

    Intel вкладывает $2 млн. в разработку литий-полимерных акумуляторов:

    07:19

    MaxSelect Mission Hammer: ноутбук на Athlon 64:

    00:41

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