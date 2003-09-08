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    8 сентября 2003

    Системная плата ASRock P4AL-800 на "наборе системной логики A800N":

    19:53

    Интернет и сети: LimeWire v.3.5.4 Beta:

    19:20

    Два новых процессора Intel Itanium 2. Официальный дебют ядра Deerfield:

    19:12

    Утилиты: #1 DVD Ripper v.1.3.10:

    18:55

    Мультимедиа: AnyDVD v.1.6.3.3:

    18:30

    Интернет и сети: Internet Download Manager v.3.16.5:

    18:05

    SiSM661MX и SiS648MX — новые чипсеты под Pentium M:

    17:51

    Интернет и сети: Spam Manager v.0.98:

    17:40

    Утилиты: System Cleaner v.4.92d:

    17:15

    «К-Системс» начинает поставки серверов на новых Itanium 2:

    17:06

    Утилиты: DVDIdle и DVDIdle Pro v.3.05:

    16:50

    Sony представила новую линейку DVD-рекордеров:

    16:43

    Canon предлагает вортексные маски для 248-нм сканеров:

    16:31

    Утилиты: DVD Region-Free v.3.05:

    16:25

    Утилиты: WinBoost v.4.36:

    16:00

    Запись: DropToCD (DataCD) v.2.01:

    15:35

    N2700w и N2000 — ЖК-телевизоры ViewSonic линейки NextVision:

    15:33

    ARM портирует ARM7TDMI на 90-нм нормы:

    15:15

    Запись: Burnatonce v.0.99a:

    15:10

    C.I.A. и M.I.B. – на службе у Gigabyte P4 Titan GT Edition:

    14:46

    Aquarius 7Klr: новые мониторы ”Аквариус”:

    14:46

    Утилиты: WinXP Manager v.4.7.7:

    14:45

    Интернет и сети: The Bat! v.2.00.6 + Skin Pack!:

    14:20

    Интернет и сети: Opera v.7.20 Beta 9 для Windows и Linux:

    14:00

    AMD Opteron с нормами 90 нм — во втором полугодии 2003?:

    13:53

    Интернет и сети: Messenger Plus! v.2.21.0054:

    13:40

    Свежие драйверы для Voodoo 4/5:

    13:25

    Утилиты: CD/DVD Diagnostic:

    13:10

    Пополнение музея компьютерной истории: ISA плата "UPS Inside":

    12:59

    Microsoft: небольшое исправление для DirectX 9.0b:

    12:55

    Обновление прошивок для приводов Samsung:

    12:45

    Transcend представила модули DDR466/500 SDRAM:

    12:41

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 сентября):

    12:35

    Все Firmware прошедшей недели (с 1 по 7 сентября 2003 года):

    12:25

    Все драйверы прошедшей недели (с 1 по 7 сентября 2003 года):

    12:15

    Cypress: разработка MRAM занимает дольше, чем ожидалось:

    12:12

    Все BIOS прошедшей недели (с 1 по 7 сентября 2003 года):

    12:05

    ATI, Zentek и Skelmir на IBC 2003:

    12:05

    TravelMate C111TCi — новый планшетный ПК Acer с поддержкой Centrino:

    11:40

    Система "локального" позиционирования на базе WLAN от Hitachi:

    11:11

    DRAMeXchange: в августе выпуск DRAM вырос на 5%:

    10:54

    Стенд ABIT на Computex 2003: Guru, DigiDice, KV8-MAX3, SI-1Ns и другие новинки сезона:

    09:52

    Новые миниатюрные литий-ионные батареи от Hitachi Maxell:

    09:16

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