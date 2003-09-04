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    4 сентября 2003

    Samsung выпустила CSP-чип DDR SDRAM емкостью 1 Гбит:

    17:18

    Лидеры IT-рынка России против спама:

    16:50

    Продажи системных плат в сентябре вырастут на 20-30%:

    16:47

    DK8X: двухпроцессорная плата IWILL под Opteron:

    16:26

    Интернет и сети: Avant Browser v.8.02 Build 018:

    16:25

    PSC начнет пилотное производство 512 Мбит чипов DDR2 во втором квартале 2004 года:

    16:23

    Утилиты: TweakRAM v.3.31:

    16:00

    LL530/7A — новая модель линейки ноутбуков NEC LaVie L:

    15:56

    Мультимедиа: Dr.DivX v.1.02p:

    15:35

    LP-1400 — один из "скорострельных" принтеров Epson:

    15:31

    Утилиты: PC Surgeon v.3.60:

    15:10

    OnRAMP FireWire — решение TI для домашних сетей стандарта IEEE 1394b:

    15:08

    Интернет и сети: Eudora v.6.0:

    14:45

    Утилиты: Your Uninstaller! 2003 v.3.9.359:

    13:55

    Мультимедиа: IrfanView v.3.85:

    13:30

    PrinTrio Photo и E220: новые принтеры Lexmark:

    13:20

    Мультимедиа: WinDVD Platinum v.5.1 B05.011:

    13:10

    Интернет и сети: Mozilla Thunderbird v.0.2 Final:

    12:50

    Запись: несколько важных обновлений для Easy CD & DVD Creator Platinum v.6:

    12:35

    Мультимедиа: DivX v.5.1:

    12:20

    Microsoft: повышаем безопасность в Windows XP, 2000, 2003 и NT:

    12:05

    Официальные драйверы для RAID-контроллеров VIA:

    11:50

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    11:35

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    11:25

    MB87Q3050: одночиповый 10 Гбит/с Ethernet-коммутатор Fujitsu:

    11:24

    Новая версия драйверов для мобильной графики Radeon M6:

    11:15

    Пополнение экспозиции нашего музея: Apple PowerBook образца 1993 года:

    11:08

    Фото дня: Gainward Powerpack FX Ultra/1600 XP "Golden Sample" с водяным охлаждением CoolFX:

    10:56

    Обновление прошивок для приводов AOpen, MSI и Samsung:

    10:55

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 сентября):

    10:45

    OutsourceWorld: выставка, посвященная вопросам аутсорсинга:

    10:28

    OutsourceWorld: выставка, посвященная вопросам аутсорсинга:

    10:28

    Мировой рынок памяти: модули не дорожают, сезонный спрос низок:

    10:21

    Новая 5-Мп цифровая камера Pentax Optio 555:

    09:46

    Renesas представила 18 и 36 Мбит чипы QDR II SRAM:

    08:41

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