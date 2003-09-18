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    18 сентября 2003

    IDF 2003: LSI Logic демонстрирует Ultra320 SCSI PCI-Express RAID-адаптер:

    18:38

    SB65G2 — новая barebone-система Shuttle:

    18:27

    MoSys портирует 1T-SRAM на 90-нм технологии Chartered:

    18:05

    X-Micro представила новый WLAN-маршрутизатор с Ethernet-контроллером:

    17:29

    eX5 Mini Me — barebone-система EpOX:

    16:38

    Цифровые беспроводные наушники с функцией head tracking: новая разработка AKG:

    16:01

    IDF Fall 2003: будущее серверов и рабочих станций по версии Intel:

    12:59

    Samsung и Roxio работают над Napster-плеерами:

    12:51

    Sun представляет новые серверы и рабочие станции на UltraSPARC IIIi:

    12:13

    CrossFire — внешние USB/FireWire диски от SmartDisk:

    12:11

    IDF Fall 2003: фото видеокарты ATI PCI Express X16. Серверный чипсет Intel Tumwater:

    11:16

    UMC осваивает выпуск 0,13-мкм чипов для Ricoh:

    11:09

    Новости проекта "Журнал iXBT.com": девятый (сентябрь 2003) номер — уже в рознице!:

    10:33

    BenQ FP731: новый 17-дюймовый ЖК монитор в России:

    10:10

    Parhelia HR256 — новая профессиональная видеокарта от Matrox:

    09:57

    MCC от Antelopetech — почти КПК с Windows XP Pro:

    09:48

    Карты Digitex MultiMedia Card 256Мб и 512Мб:

    08:47

    Чипсет для Efficeon от NVIDIA: AGP 4x или 8x?:

    02:47

    IDF Fall 2003, будущее платформы Centrino: Dothan, Sonoma, Alviso, DPST...:

    01:30

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