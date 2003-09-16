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    16 сентября 2003

    TNN 500A: бесшумный корпус от Zalman:

    17:26

    Discovery 970: совместная разработка IBM и Marvell:

    15:27

    Файловые менеджеры: Frigate v.3.20:

    14:00

    SiS Microelectronics: новая компания, созданная не от хорошей жизни:

    13:56

    HP и Dell будут контролировать 35% рынка ноутбуков в этом году:

    13:10

    Satera LBP3200 — новый принтер Canon формата A4:

    12:47

    VIA Envy24HT-S: 8-канальный аудио контроллер для недорогих звуковых карт:

    12:12

    100 Вт — нормальное тепловыделение для процессоров настольных ПК:

    12:09

    XC2VP100: FPGA-чип Xilinx с 430 млн. транзисторов:

    12:05

    Новый ABBYY Fine Reader БАНК 5.0:

    12:00

    IDF Fall 2003: три новые спецификации Serial ATA II:

    11:29

    Compaq T5500 и T5300: новые "тонкие клиенты" на базе Crusoe TM5800:

    11:03

    spiFlash — новая линейка флэш-памяти NexFlash:

    11:02

    Alchemy: RFID + штрих-код по версии Zebra:

    10:26

    Интернет и сети: SmartFTP v.1.0 Build 979 RC:

    09:55

    AMD: "первые экономичные процессоры Opteron появятся в первом полугодии 2004":

    09:46

    Архиваторы: WinZip v.9.0 Beta 2 (Build 5611):

    09:20

    Утилиты: Win32Pad v.1.4.2:

    09:10

    Mini Dome II: новое поколение “незаметных” камер Sony:

    09:06

    Обновление прошивок для записывающих CD- и DVD-приводов Plextor:

    09:00

    Набор утилиты для материнских плат и видеокарт от MSI:

    08:50

    IDF Fall 2003: прототип персонального портативного сервера, версия от Intel:

    08:43

    Обновление драйверов для AC97-кодеков Analog Devices:

    08:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 сентября):

    08:30

    e-Surveillance: дебют Sony на рынке систем видеонаблюдения:

    08:13

    Detonator 51.75: налетай и пробуй! Минздрав предупреждает...:

    01:30

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