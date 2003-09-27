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    27 сентября 2003

    Интернет и сети: MailWasher Pro v.3.2:

    23:40

    Интернет и сети: LimeWire v.3.5.8:

    23:15

    Интернет и сети: Mozilla Thunderbird v.0.3 Alpha:

    22:50

    Мультимедиа: AVI Splitter v.1.22:

    22:25

    Запись: Recordius v.1.2:

    22:00

    Архиваторы: ExtractNow v.3.17:

    21:35

    Мультимедиа: Waver v.2.89:

    21:10

    Утилиты: WinBoost v.4.42:

    20:45

    Утилиты: TweakNow PowerPack 2003 Professional/Standard v.1.7.5.4:

    20:25

    Интернет и сети: AOL Instant Messenger v.5.5.3415 Beta:

    20:05

    Интернет и сети: Kerio Personal Firewall v.4.0.4:

    19:45

    Интернет и сети: Messenger Plus! v.2.21.57:

    19:30

    Интернет и сети: Avant Browser v.8.02 Build 102:

    19:15

    Интернет и сети: KaZaA Lite K++ v.2.4.3:

    19:00

    Утилиты: Hot CPU Tester Pro v.4.0:

    17:20

    Мультимедиа: WinDVD Platinum v.5.1 B05.015:

    17:10

    Обновление прошивок для CD-RW-приводов Plextor:

    17:00

    Свежая прошивка для мобильной графики GeForce FX Go5650:

    16:35

    Обновление драйверов для чипсетов AMD:

    16:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 сентября):

    16:15

    Symantec купила PowerQuest:

    09:39

    Symantec купила PowerQuest:

    09:39

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