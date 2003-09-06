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    6 сентября 2003

    Утилиты: A-Tuner v.1.5.57.4523:

    16:05

    Запись: DVD2One v.1.3.0:

    15:40

    Мультимедиа: Audiotools v.4.50 Interim 5:

    15:15

    Интернет и сети: SmartFTP v.1.0 Build 978.13 Beta:

    14:50

    Интернет и сети: RaidenFTPD v.2.4 Build 740:

    14:25

    Мультимедиа: AnyDVD v.1.6.2.3:

    14:00

    Запись: CDRWIN v.3.9E:

    13:40

    Интернет и сети: Advanced Administrative Tools v.5.56:

    13:20

    Утилиты: File Backup Watcher v.2.5.2:

    13:05

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.4.4:

    12:50

    Интернет и сети: Fresh Download v.6.10:

    12:35

    Утилиты: Win32Pad v.1.4.1:

    12:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 сентября):

    12:15

    Обновление прошивок для комбо-приводов Samsung:

    12:05

    Новые драйверы для встроенной графики чипсетов Intel:

    11:55

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.21.15:

    11:45

    PEGA-VR100K — внешний тюнер Sony с записью на Memory Stick:

    10:22

    Фото дня: "золотой" PixelView GeForce FX5900 от Prolink:

    09:57

    SiS и VIA о планах массового выпуска SiS665FX, SiS661FX и PT880:

    09:34

    SATALink SiI 3124: 4-портовые новые PCI-X — SATA II контроллеры от Silicon Image:

    09:30

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