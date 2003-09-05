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    5 сентября 2003

    Фото дня: 256 Мб модули DDR433/400 SDRAM Kingmax в нашей лаборатории:

    17:06

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R216 04.09.2003:

    16:50

    Утилиты: Ad Muncher v.4.51 Build 8256 Beta:

    16:25

    ZigBee: что это за зверь и зачем он нужен?:

    16:24

    Мультимедиа: Quintessential Player v.4.02:

    16:00

    Zpro — новая линейка карт CF от Hagiwara:

    15:43

    Интернет и сети: HiDownload v.3.33:

    15:35

    PB2120: проектор BenQ для сектора SOHO:

    15:27

    Утилиты: Trojan Remover v.6.0.5:

    15:10

    Утилиты: W32.Blaster.Worm Removal Tool v.1.0.6.1:

    14:50

    Запись: Blindwrite Suite v.4.5.7:

    14:30

    Запись: CopyToCD / DVD v.2.2.10:

    14:15

    Драйверы ATI Catalyst v.3.7:

    14:00

    Gainward FX5900 — модель с ZM-80C H:

    13:53

    Утилиты: DVD Plus Identifier v.2.2:

    13:45

    Microsoft: серьезная проблема в продуктах серии Office:

    13:35

    По пиратам – их же оружием:

    13:25

    Новое уточнение прогноза доходности Intel в третьем квартале:

    13:16

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    13:15

    Обновление прошивок для CD-RW-приводов Mitsumi:

    13:05

    Три модели видеокарт MSI GeForce FX 5600 без кулеров:

    12:59

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 сентября):

    12:55

    PowerLite Home 10 — цифровой проектор Epson для домашних кинотеатров:

    11:48

    Panasonic на CEDIA Expo 2003: несколько новых HDTV-телевизоров и ЖК-дисплеев:

    11:48

    GigE NAC 7711: новые адаптеры от Adaptec для обработки TCP/IP:

    11:19

    Видеокамеры Samsung со встроенным жестким диском — к концу года:

    11:09

    BLISS 1750: новый 17-дюймовый ЖК монитор на российском рынке:

    10:07

    Black Thunder SL-865-GR: новинка от Soltek на чипсете Intel 865PE:

    09:58

    Тайваньские платы под Athlon 64 будут поставляться с процессорами?:

    09:04

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