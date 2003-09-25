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    25 сентября 2003

    Intel построит в Китае суперкомпьютер производительностью 15 TFlops:

    19:34

    Dell планирует вернуть свои позиции на рынке ноутбуков в 2004 году:

    14:49

    m-Print — Bluetooth-принтер Brother:

    13:58

    Delkin представляет FireWire ридер для CF I/II/Microdrive:

    12:32

    Интернет: DHTML Menu Builder v.4.5.007:

    12:00

    Intel вкладывает в Micron 450 млн. долларов:

    11:57

    Дебют Seagate на рынке внешних винчестеров:

    11:52

    Optio S4: новая 4-Мп цифровая камера от Pentax:

    11:11

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.6.1 Beta 1:

    10:30

    Мировой рынок памяти: спросом пользуются SDRAM и DDR266 SDRAM:

    10:14

    Новый 2,70 ГГц процессор Intel Celeron, официально:

    10:00

    Утилиты: Your Uninstaller! 2003 v.3.9.362:

    09:50

    Интернет и сети: KaZaA v.2.5.2:

    09:40

    Запись: официальные патчи для Nero v.6.0.0.15/v.5.5.10.50 (Overburning Fix):

    09:30

    Утилиты: Windows 2000 Registry Repair Utility:

    09:20

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 сентября):

    09:10

    Неофициальное обновление драйверов для звуковых карт Audigy:

    09:00

    Междучиповое соединение без пайки по версии Sun: быстрее и дешевле:

    08:34

    Нанотехнологии на службе экологии: железные наночастицы против токсинов:

    01:26

    Фото дня: AMD Mobile Athlon 64:

    00:32

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