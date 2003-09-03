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    3 сентября 2003

    NOR-флэш будет доминировать на рынке флэш-памяти:

    18:15

    Два новых типа DVD-R дисков от TDK:

    17:45

    Обновленные планы Intel по выпуску мобильных процессоров:

    16:46

    FLATRON L2320A: новый 23-дюймовый ЖК монитор от LG:

    15:58

    IFA 2003: о цифровом ТВ-приемнике Pixelworks/Techsan и телевизорах «Витязь»:

    15:15

    Realtek выпустила 8-канальный кодек, ALC850:

    14:54

    SoundWorks Radio CD: миниатюрный цифровой радиоприемник:

    14:54

    Мультимедиа: DVD2SVCD v.1.2.1 Build 2:

    14:30

    Мультимедиа: Foobar 2000 v.0.7 RC11:

    14:10

    Утилиты: ICE Book Reader Professional v.5.0 Final:

    13:50

    Citigroup планирует приобрести неосновной бизнес Hynix:

    13:48

    Мультимедиа: AudioConverter Studio v.1.5:

    13:30

    Беспроводной маршрутизатор CNet CNBR-914W:

    13:17

    Интернет и сети: Bandwidth Monitor Pro v.1.26:

    13:15

    Утилиты: CleanCenter v.1.32.106:

    13:00

    BLISS 5055: мобильная графическая станция класса замены настольного ПК:

    12:53

    Интернет и сети: MSN Messenger 6.1:

    12:45

    Утилиты: WhereIsIt? v.3.52:

    12:35

    CanoScan, 8200F и LiDE40 — в продаже с октября:

    12:27

    Интернет и сети: Opera v.7.20 Beta 8 для Windows:

    12:25

    Linux: GNOME v.2.4 Beta 2:

    12:15

    Обновление прошивок для CD-RW-приводов ASUS:

    12:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 сентября):

    11:55

    K8T800, K8M800, K8N800, K8T890: VIA готовится к битве за рынок Athlon 64:

    11:47

    VR4133: 64-разрядный встраиваемый микропроцессор NEC:

    11:20

    PS3 будет обратно совместимой с PS2:

    11:09

    0,4 мм идентификационные микрочипы от Hitachi со встроенной антенной:

    10:44

    Мировой рынок памяти: то штиль, то ураганы:

    10:33

    ECS 848P-A: вариант на чипсете i848P от Elitegroup:

    10:15

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