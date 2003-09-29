  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    29 сентября 2003

    NOMAD Jukebox Zen — новая версия, с 60 Гб диском:

    18:54

    Radeon 9800XT, NVIDIA 5950 — большого прироста производительности не будет?:

    16:36

    Утилиты: PropertyEditor v.3.5:

    15:40

    Matrix E1/C1 и RoamAbout: новые продукты Enterasys:

    15:19

    Архиваторы: 7-Zip v.3.10:

    15:15

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R222 26.09.2003:

    14:50

    Будущее дисплейных технологий: эффект электросмачивания:

    14:39

    Архиваторы: ExtractNow v.3.23:

    14:25

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.4.9:

    14:00

    R659, SiS656 и другие чипсеты SiS:

    13:43

    Утилиты: CleanCenter v.1.33.2:

    13:35

    Утилиты: Trojan Remover v.6.0.8:

    13:10

    PLATINUM GeForce FX 5900S VIVO — новая модель S/U/M/A/ на GeForce FX 5900:

    12:51

    Intel прекращает выпуск 1,40 ГГц Pentium III и еще трех процессоров:

    12:48

    Запись: DropToCD (DataCD) v.2.1:

    12:45

    Мультимедиа: Real Alternative v.1.06:

    12:20

    Gateway DV-S20 — новый шаг компании на рынке цифровых камер:

    12:05

    Интернет и сети: eMule v.0.30b:

    11:55

    Интернет и сети: Mozilla Firebird v.0.7+ (Nightly):

    11:30

    Новые поступления в компьютерный музей: графическая карта #9 Revolution IV, 16MB SDRAM:

    11:26

    ОС: Red Hat Linux v.9.0.94:

    11:10

    Samsung: 4 Гбит NAND-флэш, Fusion Memory и новые техпроцессы:

    11:05

    Список MP3 плееров от iRiver, совместимых с форматом Ogg Vorbis:

    10:52

    Мультимедиа: QuickTime Alternative v.1.15:

    10:50

    Мультимедиа: TMPEGenc v.2.521.58.169 Plus:

    10:35

    Интернет и сети: Mozilla v.1.5 RC2:

    10:20

    Карманные ПК от Dell, HP, Palm, Sony и Toshiba на чипах от Intel, TI и Motorola: октябрьские новинки:

    10:07

    Обновление драйверов для видеокарт Matrox:

    10:05

    Обновление драйверов для мобильной графики на базе GeForce FX Go5200:

    09:50

    Обновление прошивок для модемов AOpen:

    09:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 сентября):

    09:30

    EPoX EP-8HDA3+: системная плата на чипсете VIA K8T800:

    09:25

    Все Firmware прошедшей недели (с 22 по 28 сентября 2003 года):

    09:20

    Все драйверы прошедшей недели (с 22 по 28 сентября 2003 года):

    09:10

    Все BIOS прошедшей недели (с 22 по 28 сентября 2003 года):

    09:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018