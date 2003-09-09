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    9 сентября 2003

    Интернет и сети: UltraFXP v.0.992:

    18:45

    Серверы Kraftway на новых Itanium 2:

    18:30

    Интернет и сети: FileZilla v.2.2.0:

    18:20

    Мультимедиа: Easy CD Ripper v.2.13:

    17:55

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R217 08.09.2003:

    17:30

    Утилиты: IconEdit2 v.2.7:

    17:05

    TDK выпускает Blue-Ray диски емкостью 23,3 Гб:

    16:48

    Tapis MPR705/706 — новые струйные принтеры Sony:

    16:20

    GR и FR — две новых серии ноутбуков Sony Vaio:

    16:02

    Samsung начала серийный выпуск 576 Мбит чипов RDRAM:

    14:56

    Запись: Magic CD/DVD Burner v.1.1.8:

    14:25

    i900D, i960, i455, i475D и i860: пять новых принтеров Canon:

    14:14

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.4.5:

    14:00

    Apple расширила линейку iPod моделями с 20 и 40 Гб дисками:

    13:58

    Утилиты: XP Smoker v.3.5:

    13:35

    Утилиты: WinGuard Pro 2003 v.5.5:

    13:10

    NE-4000T: компактный модуль Serial-to-Ethernet от Moxa Technologies:

    12:52

    Запись: Nero InCD v.4.0.5.6:

    12:50

    Графика: GIMP v.1.3.20:

    12:30

    Новые драйверы от Omega для Radeon:

    12:15

    Утилиты: CPU-Z v.1.19b:

    12:00

    Мультимедиа: Zoom Player v.3.20 Beta 3:

    11:45

    Технология HOT IBM: чипы в полтора раза быстрее при тех же размерах:

    11:43

    Fujitsu PC представила планшетный ПК LifeBook T3000:

    11:41

    Новые драйверы для встроенной графики чипсетов VIA:

    11:35

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (Final):

    11:25

    Обновление драйверов и BIOS для контроллеров Promise:

    11:15

    Обновление прошивок для комбо-приводов Lite-On:

    11:05

    Renesas представила две линейки 16 Мбит чипов superSRAM:

    11:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 сентября):

    10:55

    Новые 18 Мбит чипы No-Wait Synchronous SRAM от ISSI:

    10:42

    Kingston Technology протестировала чипы DDR2 от Elpida:

    10:24

    AMD Opteron 846 и Opteron 146, официально:

    09:51

    Два новых настольных ПК Apple iMac с поддержкой USB 2.0:

    09:09

    Новости проекта "Журнал iXBT.com": девятый (сентябрь 2003) номер ушел в печать!:

    00:41

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