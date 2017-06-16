Видеоускоритель Palit GeForce GTX 1080 Ti GameRock Premium Edition (11 ГБ)
Содержание
- Особенности устройств(а)
- Конфигурация тестового стенда, список инструментов тестирования
- Результаты тестов
- Выводы
Справочные материалы
Объект исследования: Серийно выпускаемый ускоритель трехмерной графики (видеокарта) Palit GeForce GTX 1080 Ti GameRock Premium Edition 11 ГБ 352-битной GDDR5X
Сведения о производителе: Компания Palit Microsystems (торговая марка Palit) основана в 1988 году в Китайской Республике (Тайвань). Штаб-квартира — в Тайбэе/Тайвань, крупный центр по логистике — в Гонконге, второй офис (по продажам в Европе/США) — в Германии. Фабрики — в Китае. На рынке в России — с 1995 года (начинались продажи как безымянных продуктов, так называемых Noname, а под маркой Palit продукты начали идти только после 2000 года). В 2005 году компания приобрела торговую марку и ряд активов Gainward (после, по сути, банкротства одноименной компании), после чего был образован холдинг Palit Group. Был открыт еще один офис в Шеньжене, направленный на продажи в Китае.
Устройство(а)
|Palit GeForce GTX 1080 Ti GameRock Premium Edition 11 ГБ 352-битной GDDR5X (PA-GTX1080Ti GameRock Premium 11G, P/N NEB108TH15LC-1020G)
|Параметр
|Значение
|Номинальное значение (референс)
|GPU
|GeForce GTX 1080 Ti (GP102)
|Интерфейс
|PCI Express x16
|Частота работы GPU (ROPs), МГц
|OC Mode: 1594—1974
Gaming Mode: 1556—1920
Silence Mode: 1518—1900
|1480—1885
|Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц
|2750 (11000)
|2750 (11000)
|Ширина шины обмена с памятью, бит
|352
|Число вычислительных блоков в GPU
|28
|Число операций (ALU) в блоке
|128
|Суммарное количество блоков ALU
|3584
|Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS)
|224
|Число блоков растеризации (ROP)
|88
|Размеры, мм
|285×120×60
|270×100×35
|Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой
|3
|2
|Цвет текстолита
|черный
|черный
|Энергопотребление
|Пиковое в 3D, Вт
|263
|259
|В режиме 2D, Вт
|34
|37
|В режиме «сна», Вт
|11
|11
|Уровень шума
|В режиме 2D, дБА
|18,0
|24,2
|В режиме 2D (просмотр видео), дБА
|18,0
|25,6
|В режиме максимального 3D, дБА
|29,5
|39,6
|Выходные гнезда
|1×DVI-D (Dual-Link), 1×HDMI 2.0b, 3×DisplayPort 1.2/1.3/1.4
|1×HDMI 2.0b, 3×DisplayPort 1.2/1.3/1.4
|Поддержка многопроцессорной работы
|SLI
|Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения
|4
|4
|Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов
|2
|1
|Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов
|Нет
|1
|Максимальное разрешение 2D
|Display Port
|4096×2160
|HDMI
|4096×2160
|DVI-D (Dual-Link)
|2560×1600
|Максимальное разрешение 3D
|Display Port
|4096×2160
|HDMI
|4096×2160
|DVI-D (Dual-Link)
|2560×1600
|Комплектация локальной памятью
|
Карта имеет 11 ГБ памяти GDDR5X SDRAM, размещенной в 11 микросхемах по 8 Гбит на лицевой стороне PCB.
Микросхемы памяти Micron (GDDR5X) рассчитаны на номинальную частоту работы в 2800 (11200) МГц.
Печатная плата значительно переделана и отличается от эталонного дизайна.
Надо заметить, что у новой карты изменен набор видеовыходов по сравнению с референс-картой: добавлено гнездо DVI-D (в компании справедливо посчитали, что рановато еще полностью отказываться от такого разъема, да и переходники с DP вообще-то недешевы).
Система питания получила 12 фаз для GPU и 2 фазы для микросхем памяти, что дает возможность производителю очень точно выставить вольтажи для достижения максимально возможного разгона при сохранении стабильной работы и для защиты элементов от перегорания. Схема управляется цифровым контроллером NCP 81174 производства On Semiconductor. У данной карты в ходе наших тестов отсутствовал свист катушек при работе. Стоит отметить наличие у карты двойного BIOS — на оборотной стороне имеется соответствующий переключатель. Положение «1» соответствует повышенным частотам работы, положение «2» — референсным значениям. Это может помочь в аварийной ситуации, если карта вдруг перестанет стабильно работать на повышенных частотах.
У данного ускорителя на 4,7% повышена частота работы относительно стандартных параметров референс-карты (OC Mode), что может обеспечить прирост производительности в 3,5%-4,5% в зависимости от разрешения и режима работы.
|Мониторинг температурного режима с помощью MSI Afterburner (автор А. Николайчук AKA Unwinder)
Методика измерения шума
- Помещение шумоизолировано и заглушено, снижены реверберации.
- Системный блок, в котором исследовался шум видеокарт, не имеет вентиляторов, не является источником механического шума.
- Фоновый уровень 18 дБА — это уровень шума в комнате и уровень шумов собственно шумомера.
- Измерения проводились на расстоянии 50 см от видеокарты на уровне системы охлаждения.
- Режимы измерения:
- Режим простоя в 2D: загружен интернет-браузер с сайтом iXBT.com, окно Microsoft Word, ряд интернет-коммуникаторов.
- Режим 2D с просмотром фильмов: используется SmoothVideo Project (SVP) — аппаратное декодирование со вставкой промежуточных кадров.
- Режим 3D с максимальной нагрузкой на ускоритель: используется тест FurMark.
- Оценка градаций уровня шума выполняется по методике, описанной здесь.
- 28 дБА и менее: шум плохо различим уже на расстоянии одного метра от источника, даже при очень низком уровне фонового шума. Оценка: шум минимальный.
- от 29 до 34 дБА: шум различим уже с двух метров от источника, но не особо обращает на себя внимания. С таким уровнем шума вполне можно мириться даже при долговременной работе. Оценка: шум низкий.
- от 35 до 39 дБА: шум уверенно различается и заметно обращает на себя внимание, особенно в помещении с низким уровнем шума. Работать с таким уровнем шума можно, но спать будет затруднительно. Оценка: шум средний.
- 40 дБА и более: такой постоянный уровень шума уже начинает раздражать, от него быстро устаешь, появляется желание выйти из комнаты или выключить прибор. Оценка: шум высокий.
В режиме простоя в 2D температура составляла 50 °C, вентиляторы не работали. Шум был равен фоновому — 18,0 дБА.
При просмотре фильма с аппаратным декодированием температура поднималась до 51 °C, вентиляторы не включались, уровень шума не изменялся (18,0 дБА).
В режиме максимальной нагрузки в 3D температура достигала 69 °C. Вентиляторы при этом раскручивались до 1159 оборотов в минуту, шум вырастал до 29,5 дБА. Данную СО можно считать довольно тихой (шум низкий).
Термоснимок
Максимальный нагрев 76 °С — на печатной плате в районе выреза в пластине с обратной стороны. Показания на фотографии меньше, так как снято с большего расстояния.
|Комплектация
|
Базовый комплект поставки должен включать в себя руководство пользователя, диск с драйверами и утилитами. Мы видим базовый комплект плюс разветвитель питания.
|Упаковка
Установка и драйверы
Конфигурация тестового стенда
- Компьютер на базе процессора Intel Core i7-5960X (Socket 2011):
- процессор Intel Core i7-5960X (o/c 4 ГГц);
- СО Intel Thermal Solution RTS2011LC;
- системная плата ASRock Fatal1ty X99X Killer на чипсете Intel X99;
- оперативная память 16 ГБ DDR4 G.Skill Ripjaws4 F4-2800C16Q-16GRK 2800 МГц;
- жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2;
- 2 SSD Corsair Neutron SSD CSSD-N120GB3-BK;
- блок питания Thermaltake Toughpower DPS G 1050W (1050 Вт);
- корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower.
- операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;
- монитор Samsung U28D590D (28″);
- драйверы AMD версии Crimson Edition 17.4.4;
- драйверы Nvidia версии 381.89;
- VSync отключен.
Список инструментов тестирования
Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь.
- Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)
- Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)
- Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)
- The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)
- BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)
- Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)
- Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)
- Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)
- Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)
- Ashes Of The Singularity (Oxide Games,Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)
Результаты тестов: сравнение производительности
- Fallout 4
- Все разрешения на одной странице
- Rise Of The Tomb Raider
- Все разрешения на одной странице
- Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
- Все разрешения на одной странице
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Все разрешения на одной странице
- BattleField 1
- Все разрешения на одной странице
- Tom Clancy’s The Division
- Все разрешения на одной странице
- Deus Ex: Mankind Divided
- Все разрешения на одной странице
- Far Cry Primal
- Все разрешения на одной странице
- Hitman (2016)
- Все разрешения на одной странице
- Ashes Of The Singularity
- Все разрешения на одной странице
Выводы
|Рейтинг iXBT.com
|Пояснение
|Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности
|Рейтинг ускорителей iXBT.com демонстрирует нам функциональность видеокарт друг относительно друга и нормирован по самому слабому ускорителю — GeForce GT 730 (то есть сочетание скорости и функций GT 730 приняты за 100%). Рейтинги ведутся по 30 ежемесячно исследуемым нами в рамках i3D-Speed акселераторам (методику рейтингования можно посмотреть здесь). Выбирается группа карт для анализа, куда входят GTX 1080 Ti и его конкуренты. Для расчета рейтингов полезности использованы цены из розничной продажи на период, указанный справа.
|конец мая 2017 г.
|№
|Название ускорителя
|Рейтинг iXBT.com
|Рейтинг полез.
|Цена
|01
|Palit GTX 1080 Ti GameRock (11 ГБ), 1594—1974/11000
|5470
|1094
|50 000
|02
|GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000
|5260
|1096
|48 000
|03
|GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000
|4290
|1175
|36 500
|05
|GTX 980 Ti 6 ГБ, 1000—1075/7000
|3390
|969
|35 000
|06
|R9 Fury X 4 ГБ, 1050/1050/1000
|3180
|994
|32 000
Комментарий к Рейтингам iXBT.com
Повышеные частоты работы увеличивают производительность ускорителя Palit в среднем на 3,7%, и он ожидаемо занял первое место в рейтинге. В высоких разрешениях (где нет ограничений системных ресурсов) прирост производительности составил почти 4,5%.
|Рейтинг полезности
|Пояснение
|Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности
|Рейтинг полезности тех же карт получается, если показатели предыдущего рейтинга разделить на цены соответствующих ускорителей
|конец мая 2017 г.
|№
|Название ускорителя
|Рейтинг полез.
|Рейтинг iXBT.com
|Цена
|16
|GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000
|1175
|4290
|36 500
|20
|GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000
|1096
|5260
|48 000
|21
|Palit GTX 1080 Ti GameRock (11 ГБ), 1594—1974/11000
|1094
|5470
|50 000
|24
|R9 Fury X 4 ГБ, 1050/1050/1000
|994
|3180
|32 000
|26
|GTX 980 Ti 6 ГБ, 1000—1075/7000
|969
|3390
|35 000
Комментарий к Рейтингам полезности
Топовый продукт всегда сильно и непропорционально дороже моделей среднего уровня, к тому же ценники на GeForce GTX 1080 Ti если и начали снижаться, то весьма медленно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что GTX 1080 оказался лидером группы в рейтинге полезности, а GTX 1080 Ti занял лишь второе место. Мы уже не раз отмечали, что самые дорогие и быстрые ускорители оценивать таким образом крайне сложно, особенно когда нет конкурентов из стана AMD. Что касается продукта Palit, то его стоимость на момент написания материала была немного выше, чем у среднестатистического GTX 1080 Ti, так что в рейтинге полезности он чуть-чуть уступил варианту GeForce GTX 1080 Ti Founder’s Edition. Понятно, что при таком раскладе надо покупать уж точно не референс-карту.
Palit GeForce GTX 1080 Ti GameRock Premium Edition (11 ГБ) на момент написания материала — один из лучших вариантов топового однопроцессорного ускорителя.
И дело даже не в том, что у него производительность в среднем на 3,7% выше, чем у референсной карты GTX 1080 Ti (это не так много). Важнее, что карта имеет тихую систему охлаждения,
подсветку кулера для любителей моддинга, а также отлично подойдет любителям разгона, позволяя гибко и максимально эффективно регулировать и частоты, и напряжения. Данный
ускоритель полностью готов для работы совместно с устройствами VR. У рассмотренной карты очень хороший потенциал по разгону, а это может стать дополнительным плюсом, ведь наши
рейтинги разгоняемость не учитывают. Тестирование показало, что имевшийся в нашем распоряжении экземпляр смог стабильно работать со штатной СО на частоте ядра 1750—2180
(!) МГц (напряжение, конечно же, пришлось поднимать), а память смогла достичь эффективной частоты в 11700 МГц. При этом в высоких разрешениях уровня 4K мы получили прирост
производительности почти на 14% относительно референс-карты! И это, как вы понимаете, не предел. Впрочем, успешность разгона никто никогда гарантировать не может, результаты будут
различаться в зависимости от конкретного экземпляра карты. К тому же, такие изыскания интересны очень малому проценту потребителей, тем более в отсутствие реальных конкурентов
из стана AMD: GTX 1080 Ti и без дополнительного разгона является на сегодня самым быстрым ускорителем, и его штатной производительности более чем хватает для всех современных игр даже в
разрешении 4K. Вот когда появится семейство AMD Vega, тогда, возможно, станет интересно разгонять и сравнивать топовые ускорители, особенно если окажется, что GTX 1080 Ti и самый
быстрый новый Radeon будут идти, как говорится, «ноздря в ноздрю».
Окончательное решение традиционно остается за нашими читателями (смотрите на цены ниже, они постоянно меняются!).
награду получила карта:
- Palit GeForce GTX 1080 Ti GameRock Premium Edition 11 ГБ 352-битной GDDR5X
|Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице:
|Рассматриваемые карты
|Конкуренты
|GTX 1080 Ti 11 ГБ — 46000 руб. (на 05.06.17)
|GTX 1080 8 ГБ — 36500 руб. (на 05.06.17)
|GTX 1080 Ti 11 ГБ — 46000 руб. (на 05.06.17)
|R9 Fury X 4 ГБ — 41000 руб. (на 05.06.17)
|GTX 1080 Ti 11 ГБ — 46000 руб. (на 05.06.17)
|GTX Titan X (Pascal) — 90000 руб. (на 05.06.17)
|GTX 1080 Ti 11 ГБ — 46000 руб. (на 05.06.17)
|GTX 980 Ti 6 ГБ — 30000 руб. (на 05.06.17)
|Palit GeForce GTX 1080 Ti GameRock Premium Edition (11 ГБ) — Н/Д
|GTX 1080 Ti 11 ГБ — 46000 руб. (на 05.06.17)
и лично Анну Аполлонову
за предоставленную на тестирование видеокарту
|
Блок питания Thermaltake DPS G 1050W для
тестового стенда предоставлены
компанией Thermaltake
|
Корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower для
тестового стенда предоставлен
компанией Corsair
|
Модули памяти G.Skill Ripjaws4 F4-2800C16Q-16GRK для
тестового стенда предоставлены
компанией G.Skill
|
Corsair Hydro SeriesT H100i CPU Cooler для
тестового стенда предоставлен
компанией Corsair
|
Монитор Dell UltraSharp U3011 для
тестовых стендов предоставлен
компанией Юлмарт
|
Системная плата ASRock Fatal1ty X99X Killer для
тестового стенда предоставлена
компанией ASRock
|
Жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ для
тестового стенда предоставлен
компанией Seagate
|
2 накопителя SSD Corsair Neutron SeriesT 120 ГБ для
тестового стенда предоставлены
компанией Corsair
|Дополнительно
|