Видеоускоритель Palit GeForce GTX 1080 Ti GameRock Premium Edition (11 ГБ)

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Объект исследования: Серийно выпускаемый ускоритель трехмерной графики (видеокарта) Palit GeForce GTX 1080 Ti GameRock Premium Edition 11 ГБ 352-битной GDDR5X

Сведения о производителе: Компания Palit Microsystems (торговая марка Palit) основана в 1988 году в Китайской Республике (Тайвань). Штаб-квартира — в Тайбэе/Тайвань, крупный центр по логистике — в Гонконге, второй офис (по продажам в Европе/США) — в Германии. Фабрики — в Китае. На рынке в России — с 1995 года (начинались продажи как безымянных продуктов, так называемых Noname, а под маркой Palit продукты начали идти только после 2000 года). В 2005 году компания приобрела торговую марку и ряд активов Gainward (после, по сути, банкротства одноименной компании), после чего был образован холдинг Palit Group. Был открыт еще один офис в Шеньжене, направленный на продажи в Китае.

Устройство(а)

Palit GeForce GTX 1080 Ti GameRock Premium Edition 11 ГБ 352-битной GDDR5X (PA-GTX1080Ti GameRock Premium 11G, P/N NEB108TH15LC-1020G) Параметр Значение Номинальное значение (референс) GPU GeForce GTX 1080 Ti (GP102) Интерфейс PCI Express x16 Частота работы GPU (ROPs), МГц OC Mode: 1594—1974

Gaming Mode: 1556—1920

Silence Mode: 1518—1900 1480—1885 Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц 2750 (11000) 2750 (11000) Ширина шины обмена с памятью, бит 352 Число вычислительных блоков в GPU 28 Число операций (ALU) в блоке 128 Суммарное количество блоков ALU 3584 Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS) 224 Число блоков растеризации (ROP) 88 Размеры, мм 285×120×60 270×100×35 Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой 3 2 Цвет текстолита черный черный Энергопотребление Пиковое в 3D, Вт 263 259 В режиме 2D, Вт 34 37 В режиме «сна», Вт 11 11 Уровень шума В режиме 2D, дБА 18,0 24,2 В режиме 2D (просмотр видео), дБА 18,0 25,6 В режиме максимального 3D, дБА 29,5 39,6 Выходные гнезда 1×DVI-D (Dual-Link), 1×HDMI 2.0b, 3×DisplayPort 1.2/1.3/1.4 1×HDMI 2.0b, 3×DisplayPort 1.2/1.3/1.4 Поддержка многопроцессорной работы SLI Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения 4 4 Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов 2 1 Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов Нет 1 Максимальное разрешение 2D Display Port 4096×2160 HDMI 4096×2160 DVI-D (Dual-Link) 2560×1600 Максимальное разрешение 3D Display Port 4096×2160 HDMI 4096×2160 DVI-D (Dual-Link) 2560×1600

Комплектация локальной памятью



Микросхемы памяти Карта имеет 11 ГБ памяти GDDR5X SDRAM, размещенной в 11 микросхемах по 8 Гбит на лицевой стороне PCB.Микросхемы памяти Micron (GDDR5X) рассчитаны на номинальную частоту работы в 2800 (11200) МГц.

Сравнение с эталонным дизайном (reference) Вид спереди Palit GeForce GTX 1080 Ti GameRock Premium Edition 11 ГБ 352-битной GDDR5X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Вид сзади Palit GeForce GTX 1080 Ti GameRock Premium Edition 11 ГБ 352-битной GDDR5X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti

Печатная плата значительно переделана и отличается от эталонного дизайна.

Надо заметить, что у новой карты изменен набор видеовыходов по сравнению с референс-картой: добавлено гнездо DVI-D (в компании справедливо посчитали, что рановато еще полностью отказываться от такого разъема, да и переходники с DP вообще-то недешевы).

Система питания получила 12 фаз для GPU и 2 фазы для микросхем памяти, что дает возможность производителю очень точно выставить вольтажи для достижения максимально возможного разгона при сохранении стабильной работы и для защиты элементов от перегорания. Схема управляется цифровым контроллером NCP 81174 производства On Semiconductor. У данной карты в ходе наших тестов отсутствовал свист катушек при работе. Стоит отметить наличие у карты двойного BIOS — на оборотной стороне имеется соответствующий переключатель. Положение «1» соответствует повышенным частотам работы, положение «2» — референсным значениям. Это может помочь в аварийной ситуации, если карта вдруг перестанет стабильно работать на повышенных частотах.









Карта расчитана не только на простых потребителей, но и на оверклокеров. И при этом обеспечивается очень гибкое регулирование напряжений на ядре с ювелирной точностью с помощью фирменной утилиты Palit ThunderMaster, которая поставляется с картой на диске, а также ее можно скачать с сайта производителя. Программа позволяет выставить три предустановленных режима работы: OC Mode, Gaming Mode, Silence Mode. Как вы понимаете, разница лишь в значениях частот. Утилита также позволяет автоматически настроить работу ускорителя на максимально возможные частоты (если владелец не желает самостоятельно искать достижимый максимум), выставить режим подсветки кулера, осуществлять мониторинг работы карты.

У данного ускорителя на 4,7% повышена частота работы относительно стандартных параметров референс-карты (OC Mode), что может обеспечить прирост производительности в 3,5%-4,5% в зависимости от разрешения и режима работы.

Система охлаждения Главной частью СО под названием TurboJet4 являются два массивных пластинчатых никелированных радиатора, соединенных между собой тепловыми трубками, впрессованными в основание, которые обеспечивают равномерное распределение тепла по ребрам радиаторов.



Поверх радиаторов установлен кожух с четырьмя (!) вентиляторами, работающими на одинаковой частоте вращения. Главная их особенность — они расположены попарно, один над другим, поэтому видны лишь два вентилятора. Данная технология разработана инженерами Palit и носит название Anti-Vortex. Вентиляторы разных пар вращаются в противоположных направлениях (оба вентилятора одной пары вращаются, конечно, в одном направлении и синхронизированы по частотам вращения). Благодаря этой технологии образуется мощный поток воздуха для охлаждения ребер и трубок радиаторов, а частота вращения вентиляторов не превышает 1500 оборотов в минуту, так что даже режим OC Mode не приводит к повышенному шуму. Данный кулер останавливает вентиляторы в случае простоя или малой нагрузки (если температура GPU не выше 50-55 градусов). Поэтому не стоит пугаться, если при запуске ПК вентиляторы на ускорителе не вращаются.



Микросхемы памяти охлаждаются основной пластиной (вместе с ядром), а силовые транзисторы — подошвой второго радиатора. На обороте видеокарты установлена пластина, которая обеспечивает жесткость относительно массивной видеокарты (предотвращая изгиб печатной платы), а также участвует в охлаждении, прижимаясь через термоинтерфейс к оборотной стороне PCB.



СО оснащена подсветкой, цветом которой можно управлять с помощью вышеуказанной утилиты.



После 6-часового прогона под нагрузкой максимальная температура ядра не превысила 69 градусов, что является отличным результатом для видеокарты такого уровня.

Мониторинг температурного режима с помощью MSI Afterburner (автор А. Николайчук AKA Unwinder)

Методика измерения шума

Помещение шумоизолировано и заглушено, снижены реверберации.

Системный блок, в котором исследовался шум видеокарт, не имеет вентиляторов, не является источником механического шума.

Фоновый уровень 18 дБА — это уровень шума в комнате и уровень шумов собственно шумомера.

Измерения проводились на расстоянии 50 см от видеокарты на уровне системы охлаждения.

Режимы измерения: Режим простоя в 2D: загружен интернет-браузер с сайтом iXBT.com, окно Microsoft Word, ряд интернет-коммуникаторов. Режим 2D с просмотром фильмов: используется SmoothVideo Project (SVP) — аппаратное декодирование со вставкой промежуточных кадров. Режим 3D с максимальной нагрузкой на ускоритель: используется тест FurMark.

Оценка градаций уровня шума выполняется по методике, описанной здесь. 28 дБА и менее: шум плохо различим уже на расстоянии одного метра от источника, даже при очень низком уровне фонового шума. Оценка: шум минимальный. от 29 до 34 дБА: шум различим уже с двух метров от источника, но не особо обращает на себя внимания. С таким уровнем шума вполне можно мириться даже при долговременной работе. Оценка: шум низкий. от 35 до 39 дБА: шум уверенно различается и заметно обращает на себя внимание, особенно в помещении с низким уровнем шума. Работать с таким уровнем шума можно, но спать будет затруднительно. Оценка: шум средний. 40 дБА и более: такой постоянный уровень шума уже начинает раздражать, от него быстро устаешь, появляется желание выйти из комнаты или выключить прибор. Оценка: шум высокий.



В режиме простоя в 2D температура составляла 50 °C, вентиляторы не работали. Шум был равен фоновому — 18,0 дБА.

При просмотре фильма с аппаратным декодированием температура поднималась до 51 °C, вентиляторы не включались, уровень шума не изменялся (18,0 дБА).

В режиме максимальной нагрузки в 3D температура достигала 69 °C. Вентиляторы при этом раскручивались до 1159 оборотов в минуту, шум вырастал до 29,5 дБА. Данную СО можно считать довольно тихой (шум низкий).

Термоснимок



Максимальный нагрев 76 °С — на печатной плате в районе выреза в пластине с обратной стороны. Показания на фотографии меньше, так как снято с большего расстояния. Максимальный нагрев 76 °С — на печатной плате в районе выреза в пластине с обратной стороны. Показания на фотографии меньше, так как снято с большего расстояния.

Комплектация Базовый комплект поставки должен включать в себя руководство пользователя, диск с драйверами и утилитами. Мы видим базовый комплект плюс разветвитель питания.

Упаковка

Установка и драйверы

Конфигурация тестового стенда Компьютер на базе процессора Intel Core i7-5960X (Socket 2011): процессор Intel Core i7-5960X (o/c 4 ГГц); СО Intel Thermal Solution RTS2011LC; системная плата ASRock Fatal1ty X99X Killer на чипсете Intel X99; оперативная память 16 ГБ DDR4 G.Skill Ripjaws4 F4-2800C16Q-16GRK 2800 МГц; жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2; 2 SSD Corsair Neutron SSD CSSD-N120GB3-BK; блок питания Thermaltake Toughpower DPS G 1050W (1050 Вт); корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower.

операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;

монитор Samsung U28D590D (28″);

драйверы AMD версии Crimson Edition 17.4.4;

драйверы Nvidia версии 381.89;

VSync отключен.

Список инструментов тестирования Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь. Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)





(Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11) Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)





(Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12) Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)





(CD Projekt RED, DirectX 11) BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)





(EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12) Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11) Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)





(Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12) Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)





(IO Interactive/Square Enix, DirectX 12) Ashes Of The Singularity (Oxide Games,Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)





Выводы

Рейтинг iXBT.com Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности Рейтинг ускорителей iXBT.com демонстрирует нам функциональность видеокарт друг относительно друга и нормирован по самому слабому ускорителю — GeForce GT 730 (то есть сочетание скорости и функций GT 730 приняты за 100%). Рейтинги ведутся по 30 ежемесячно исследуемым нами в рамках i3D-Speed акселераторам (методику рейтингования можно посмотреть здесь). Выбирается группа карт для анализа, куда входят GTX 1080 Ti и его конкуренты. Для расчета рейтингов полезности использованы цены из розничной продажи на период, указанный справа. конец мая 2017 г. № Название ускорителя Рейтинг iXBT.com Рейтинг полез. Цена 01 Palit GTX 1080 Ti GameRock (11 ГБ), 1594—1974/11000 5470 1094 50 000 02 GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000 5260 1096 48 000 03 GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000 4290 1175 36 500 05 GTX 980 Ti 6 ГБ, 1000—1075/7000 3390 969 35 000 06 R9 Fury X 4 ГБ, 1050/1050/1000 3180 994 32 000

Комментарий к Рейтингам iXBT.com

Повышеные частоты работы увеличивают производительность ускорителя Palit в среднем на 3,7%, и он ожидаемо занял первое место в рейтинге. В высоких разрешениях (где нет ограничений системных ресурсов) прирост производительности составил почти 4,5%.

Рейтинг полезности Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности Рейтинг полезности тех же карт получается, если показатели предыдущего рейтинга разделить на цены соответствующих ускорителей конец мая 2017 г. № Название ускорителя Рейтинг полез. Рейтинг iXBT.com Цена 16 GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000 1175 4290 36 500 20 GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000 1096 5260 48 000 21 Palit GTX 1080 Ti GameRock (11 ГБ), 1594—1974/11000 1094 5470 50 000 24 R9 Fury X 4 ГБ, 1050/1050/1000 994 3180 32 000 26 GTX 980 Ti 6 ГБ, 1000—1075/7000 969 3390 35 000

Комментарий к Рейтингам полезности

Топовый продукт всегда сильно и непропорционально дороже моделей среднего уровня, к тому же ценники на GeForce GTX 1080 Ti если и начали снижаться, то весьма медленно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что GTX 1080 оказался лидером группы в рейтинге полезности, а GTX 1080 Ti занял лишь второе место. Мы уже не раз отмечали, что самые дорогие и быстрые ускорители оценивать таким образом крайне сложно, особенно когда нет конкурентов из стана AMD. Что касается продукта Palit, то его стоимость на момент написания материала была немного выше, чем у среднестатистического GTX 1080 Ti, так что в рейтинге полезности он чуть-чуть уступил варианту GeForce GTX 1080 Ti Founder’s Edition. Понятно, что при таком раскладе надо покупать уж точно не референс-карту.

Palit GeForce GTX 1080 Ti GameRock Premium Edition (11 ГБ) на момент написания материала — один из лучших вариантов топового однопроцессорного ускорителя. И дело даже не в том, что у него производительность в среднем на 3,7% выше, чем у референсной карты GTX 1080 Ti (это не так много). Важнее, что карта имеет тихую систему охлаждения, подсветку кулера для любителей моддинга, а также отлично подойдет любителям разгона, позволяя гибко и максимально эффективно регулировать и частоты, и напряжения. Данный ускоритель полностью готов для работы совместно с устройствами VR. У рассмотренной карты очень хороший потенциал по разгону, а это может стать дополнительным плюсом, ведь наши рейтинги разгоняемость не учитывают. Тестирование показало, что имевшийся в нашем распоряжении экземпляр смог стабильно работать со штатной СО на частоте ядра 1750—2180 (!) МГц (напряжение, конечно же, пришлось поднимать), а память смогла достичь эффективной частоты в 11700 МГц. При этом в высоких разрешениях уровня 4K мы получили прирост производительности почти на 14% относительно референс-карты! И это, как вы понимаете, не предел. Впрочем, успешность разгона никто никогда гарантировать не может, результаты будут различаться в зависимости от конкретного экземпляра карты. К тому же, такие изыскания интересны очень малому проценту потребителей, тем более в отсутствие реальных конкурентов из стана AMD: GTX 1080 Ti и без дополнительного разгона является на сегодня самым быстрым ускорителем, и его штатной производительности более чем хватает для всех современных игр даже в разрешении 4K. Вот когда появится семейство AMD Vega, тогда, возможно, станет интересно разгонять и сравнивать топовые ускорители, особенно если окажется, что GTX 1080 Ti и самый быстрый новый Radeon будут идти, как говорится, «ноздря в ноздрю».





Окончательное решение традиционно остается за нашими читателями (смотрите на цены ниже, они постоянно меняются!).



В номинации «Оригинальный дизайн» (за июнь 2017 года)



награду получила карта: Palit GeForce GTX 1080 Ti GameRock Premium Edition 11 ГБ 352-битной GDDR5X





Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице: Рассматриваемые карты Конкуренты GTX 1080 Ti 11 ГБ — 46000 руб. (на 05.06.17) GTX 1080 8 ГБ — 36500 руб. (на 05.06.17) GTX 1080 Ti 11 ГБ — 46000 руб. (на 05.06.17) R9 Fury X 4 ГБ — 41000 руб. (на 05.06.17) GTX 1080 Ti 11 ГБ — 46000 руб. (на 05.06.17) GTX Titan X (Pascal) — 90000 руб. (на 05.06.17) GTX 1080 Ti 11 ГБ — 46000 руб. (на 05.06.17) GTX 980 Ti 6 ГБ — 30000 руб. (на 05.06.17) Palit GeForce GTX 1080 Ti GameRock Premium Edition (11 ГБ) — Н/Д GTX 1080 Ti 11 ГБ — 46000 руб. (на 05.06.17)

Palit Russia

и лично Анну Аполлонову

за предоставленную на тестирование видеокарту

Благодарим компаниюи личноза предоставленную на тестирование видеокарту