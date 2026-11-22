У одного из пользователей драйвер за несколько часов работы ПК (в режиме простоя) записал на SSD 36 ГБ

Nvidia хотела как лучше, а получилось как всегда: хотфикс GeForce 621.35 не решил проблему чрезмерной записи данных на SSD ⁠ 6

Свежий хотфикс NVIDIA GeForce 621.35, который должен был исправить проблему чрезмерной записи данных на SSD, похоже, не решил её окончательно и бесповоротно. По крайней мере, об этом свидетельствует тест одного из пользователей Reddit: после нескольких часов простоя компьютера накопитель получил дополнительные 36 ГБ записанных данных.

Пользователь robbiekhan сравнил активность процесса NVDisplay.Container.exe и показатели записи на накопитель по данным SMART в HWiNFO64. Испытания проводились на компьютере с Windows 11 26H2, видеокартой GeForce RTX 4090 и SSD Samsung 990 PRO ёмкостью 2 ТБ. В системе были установлены Studio Driver 621.24, Game Ready Driver 621.01 и Hotfix 621.35.

Сразу после установки драйвер 621.35 действительно демонстрировал улучшение: за первый час NVDisplay.Container.exe записал всего 90,8 КБ данных. Однако после девяти часов ночного простоя и перехода дисплея в режим ожидания процесс накопил уже 40,85 ГБ операций записи. На сам SSD за это время пришлось около 36 ГБ записанных данных. Для сравнения, предыдущая версия 621.24 за пять дней работы системы обеспечила 1,18 ТБ операций записи, а во время активного просмотра веб-страниц скорость записи достигала 9,15 МБ/с.

Лучший результат показал более старый драйвер 621.01: за 55 минут NVDisplay.Container.exe записал 12,55 МБ, а за отдельный 93-минутный тест — 9,47 МБ. Таким образом, хотфикс 621.35 всё же лучше версии 621.24 по общему объёму записей, но, судя по этому эксперименту, полностью проблему не устраняет. Robbiekhan считает, что лучший способ избежать лишней записи данных на SSD — откат к более старому драйверу.