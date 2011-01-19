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    19 января 2011

    Zalman анонсирует свой первый корпус для внешнего HDD:

    23:056

    Apple отчиталась об очередных рекордных квартальных показателях:

    22:163

    Зачем Realtek лицензирует процессорные ядра MIPS?:

    21:109

    Трио «флэшек» Buffalo RUF2 защищает данные шифрованием:

    20:30

    Вентиляторы Turbine Master компания Cooler Master тоже оснащает «барометрическими подшипниками»:

    20:004

    Загадочный Sirocco оказался 10-дюймовым нетбуком ASUS Eee PC 1015PW:

    17:207

    GIGABYTE готовит собственный вариант 3D-карты Radeon HD 6950 с 1 ГБ памяти:

    16:45

    Аналитики IDC выяснили расстановку сил на рынке электронных книг:

    15:38

    Опубликована спецификация OpenMAX AL 1.1: Стандартизовано воспроизведение, запись и обработка видео и звука на любой платформе и в любой операционной системе

    14:362

    Серия блоков питания GIGABYTE Sumo включает модели мощностью 900 и 1200 Вт:

    14:25

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.7.2:

    13:50

    IBM рапортует об успехах в прошлом году:

    13:43

    Интернет и сети: TeamViewer v.6.0 Build 10124:

    13:152

    AMD представила первые APU серии G для встраиваемых систем:

    13:0229

    Моноблочный ПК Toshiba dynabook Qosmio D710 поддерживает Full HD:

    12:52

    Дефрагментаторы: O&O Defrag v.14.1.425:

    12:40

    Файловые обменники: Vuze v.4.6.0.0:

    12:05

    Packard Bell ставит процессоры Intel Core второго поколения в настольные ПК ixtreme:

    11:45

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.2.1.4:

    11:30

    Сотрудничество IBM и ARM направлено на создание 14-нанометровых однокристальных систем:

    11:094

    Утилиты: Process Monitor v.2.94:

    10:55

    Диагностика: HWiNFO32 v.3.67:

    10:20

    Imation заключает «стратегический союз» с TDK: Компании объединяются для совместной разработки и производства магнитной ленты

    09:474

    Microsoft начинает вести расчёты с российскими партнёрами в рублях :

    09:45

    Названа цена и дата выпуска 3D-карты Radeon HD 6950 с 1 ГБ памяти:

    09:1610

    Microsoft Dynamics CRM 2011 – новые возможности управления продажами, маркетингом и обслуживания клиентов:

    09:101

    Silicon Power представила карту памяти microSDHC Class 4 объемом 32 ГБ:

    09:08

    Электронную книгу NOOK Color тоже получилось разогнать:

    08:415

    Выпущен Dr.Web LiveCD 6.0 :

    08:35

    Acer заменит нетбуки планшетами:

    08:295

    Samsung хочет закрепить успех телефона S5230 Star его новой улучшенной версией:

    08:051

    Комплексные возможности по созданию образа диска и бэкапу Windows 7 в новой версии Handy Backup:

    08:00

    Packard Bell оснастит ноутбуки серий EasyNote NS, TS и LS портами интерфейса USB 3.0:

    07:46

    Корпус SilverStone Raven 2 в белом исполнении выйдет ограниченным тиражом:

    07:302

    Корпус SilverStone Fortress FT03 появится в продаже уже в этом месяце:

    07:009

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