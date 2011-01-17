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    17 января 2011

    На MWC 2011 дебютирует смартфон Samsung Galaxy Ace:

    23:407

    Antec оценивает корпус малошумного семейства Sonata в $200, оснащает его блоком питания мощностью 620 Вт:

    23:009

    Стала известна цена камеры Fujifilm FinePix X100:

    20:262

    Остановка фабрики Toshiba сказалась на ценах на флэш-память:

    20:086

    Discera начинает поставки самых точных генераторов для сетевого оборудования, серверов и хранилищ данных :

    19:554

    Игровая мышь Roccat Kova[+] подходит как для правшей, так и для левшей:

    19:35

    HIS представила 3D-карты серии HD 6850 IceQ X :

    19:256

    Представлены карты памяти SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I:

    18:554

    Dell немного «облегчает» ноутбук Adamo 13, одновременно снижая цену:

    17:39

    NAMM 11: звуковые USB и MIDI интерфейсы Roland TRI-CAPTURE, DUO-CAPTURE, UM-ONE:

    16:46

    Axtremex Technology анонсировала карты памяти CompactFlash объемом 128 и 64 ГБ:

    16:30

    Популярность планшетов может выйти боком производителям ЖК-панелей:

    15:346

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.48.0.1000:

    15:00

    Модель Stylus Photo PX820FWD возглавила линейку беспроводных струйных принтеров Epson:

    14:54

    Lantic тоже ставит на GT430 2 ГБ памяти, кто больше?:

    14:393

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.6.8.0:

    14:251

    Новое фото позволяет изучить анатомию кристалла APU Ontario:

    13:518

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder HD v.2.13:

    13:50

    Circus Ponies NoteBook 3.0.2 v456 — обновление организатора для Mac OS X:

    13:18

    Утилиты: Glary Utilities v.2.31.0.1098:

    13:15

    Серию мониторов BenQ EW возглавят модели EW2430 и EW2430V:

    12:55

    В iPhone 5 могут быть использованы чипсет Qualcomm и процессор A8 :

    12:472

    Резервное копирование: Yadis! v.1.9.18:

    12:40

    AirRadar 2.1.1 для Maс — новая версия утилиты для мониторинга сетей Wi-Fi:

    12:06

    Софт для сотовых: Nokia PC Suite v.7.1.60.0:

    12:05

    Планшет Evolve III Maestro получит три ОС: Android, MeeGo и Windows 7:

    12:0321

    Блоки питания FSP Aurum с отметкой 80Plus Gold отличаются высокой эффективностью:

    11:454

    Дефрагментаторы: IObit SmartDefrag v.2.0 Beta 1.2:

    11:301

    Процессорное гнездо LGA 1155 тоже подвержено выгоранию контактов? :

    11:2772

    Postbox 2.1.2b1 — почтовый клиент для Mac OS X:

    11:22

    iPad 2 может поступить в продажу в апреле и обзавестись новым GPU:

    11:044

    Тестовые приложения: D3DGear v.4.00:

    10:55

    Burn 2.5.1 — новая версия ПО для записи CD и DVD для Mac:

    10:55

    Диагностика: AIDA64 Extreme Edition v.1.50.1224 Beta:

    10:20

    Apple готовит собственный аналог Google Latitude:

    09:53

    Интернет и сети: DU Meter v.5.04:

    09:45

    Тестовые приложения: Opti Drive Control v.1.51:

    09:10

    Новый троянец и генератор ключей для продуктов «Лаборатории Касперского»:

    08:354

    BitDefender: утилита для удаления вредоносного ПО, похищающего пароли:

    08:00

    Серию камер в защищенном исполнении Olympus Tough пополнили модели TG-610 и TG-310:

    04:07

    Sony анонсировала продажи пяти компактных камер разрешением 16,2 Мп:

    03:403

    Начинаются продажи компактной камеры со сменными объективами Olympus E-PL2 :

    02:371

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