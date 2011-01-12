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    12 января 2011

    Freecom называет Mobile Drive Mg самым тонким внешним HDD в мире:

    19:209

    Игровая гарнитура ASUS ROG Vulcan ANC активно подавляет шум:

    18:279

    Появилось первое изображение смартфона Samsung Galaxy S2, который будет представлен в феврале:

    18:108

    Потребители предпочитают дорогие смартфоны:

    17:5311

    Intel представляет новую концепцию магазина:

    17:176

    Gigabyte анонсирует игровые системные платы серии G1-Killer: G1.Assassin, G1.Sniper и G1.Guerrilla:

    15:5512

    Системная плата ECS Black Extreme P67H2-A предназначена для игровых ПК:

    14:306

    Утилиты: Driver Genius Professional v.10.0.0.712:

    14:25

    Клавиатуры IOGEAR GKM611B и GKM681R используют беспроводное подключение:

    14:08

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2011.01.11:

    13:50

    Системная плата MSI 890FXA-GD65 поддерживает до 32 ГБ памяти:

    13:437

    По следам CES: планшет Shuttle P10AN01 на платформе NVIDIA Tegra 2:

    13:241

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.3.15:

    13:15

    HannStar воспользуется увеличением спроса на панели типа IPS:

    13:12

    Графика: TinyPic v.3.16b:

    12:40

    Ocosmos показала планшет OCS1U на платформе Oak Trail:

    12:383

    Тестовые приложения: HD_Speed v.1.7.1.90:

    12:05

    Google лишит Chrome поддержки видео H.264 для продвижения собственного стандарта:

    11:5128

    Камера Nikon D400 может получить датчик разрешением 24 Мп:

    11:338

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    11:30

    Платы ZOTAC ION-ITX серий R, S и T на базе NVIDIA ION имеют пассивное охлаждение:

    11:083

    Безопасность: WinLock v.5.2:

    10:55

    Мультимедиа: Avidemux v.2.5.4 r6854:

    10:20

    OCZ Technology полностью прекращает выпуск модулей памяти:

    10:0111

    Интернет и сети: FlashGot v.1.2.8:

    09:45

    Официально: Apple выпустит CDMA-версию iPhone 4 и позволит ей быть хотспотом для пяти устройств:

    09:327

    Дуэт трапециевидных кулеров Zalman: CNPS11X и CNPS7X:

    09:302

    Запись: Ashampoo Burning Studio v.6.80:

    09:10

    RIM раздает планшеты BlackBerry PlayBook разработчикам ПО:

    09:007

    Pixelmator 1.6.4 — обновление графического редактора для Mac:

    08:51

    Kaspersky Lab и угрозы декабря 2010 года:

    08:35

    Выпущена новая версия системы шифрования информации Cryptic Disk:

    08:001

    В серию Primera Bravo 4100 вошли самые быстрые в мире настольные устройства для печати на оптических дисках:

    08:005

    OCZ показала твердотельный накопитель IBIS XL с оптическим интерфейсом HSDL:

    07:0010

    Фото дня: системная плата для процессоров AMD Bulldozer:

    06:0029

    Acer анонсировала смартфоны liquidmini и beTouch E210:

    00:101

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