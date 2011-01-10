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    10 января 2011

    MSI GT680: «король среди ноутбуков»:

    21:2012

    Первые снимки системной платы с процессорным разъемом LGA2011 :

    20:1519

    MSI показала на CES быстрые ноутбуки серии G:

    19:48

    Ожидается выход более дешевых версий 3D-карт серии Radeon HD 6900:

    19:154

    Семейство датчиков Freescale Xtrinsic пополнил первый магнитометр:

    19:03

    Планшет Dell Streak 7 поддерживает HSPA+:

    18:0810

    Patriot Memory анонсирует «четырехместный» медиасервер Javelin S4:

    17:45

    Школьный нетбук OLPC XO 1.75: процессор Marvell и динамо-машина:

    17:315

    ClamXav 2.1.0 — антивирусный сканер для Mac:

    17:30

    Корпус Thermaltake Level 10 GT ориентирован на массовый сегмент, но его цена пока не названа:

    16:323

    CES 2011: Intel предложит свой сервис сетевого киновидеопроката:

    16:249

    Motorola рассчитывает за квартал отгрузить 700-800 тысяч планшетов Xoom:

    15:261

    SSD Super Talent TeraDrive FT3 и CT3: новые контроллеры SandForce SF-2ХХХ, скорости чтения и записи до 500 МБ/с:

    15:10

    Azpen показала на CES планшеты с выбором ОС при загрузке:

    14:473

    В семейство процессоров Freescale i.MX 6 вошли четырехъядерные модели:

    14:26

    Snow Leopard Cache Cleaner 5.0.14 — утилита для настройки Mac OS X:

    13:36

    Sapphire ставит TV-тюнер на 3D-карту HD 5570 Xtend TV :

    13:205

    В комплект системной платы ASUS ROG Rampage III Black Edition войдет необычная карта расширения :

    12:251

    Видеоконвертор HandBrake 0.9.5 для Mac лишился поддержки PowerPC :

    12:24

    Почти вся передняя панель корпуса Xigmatek Asgard III закрыта сеткой:

    11:544

    AirRadar 2.1 для Maс — новая версия утилиты для мониторинга сетей Wi-Fi:

    11:34

    Apple отказалась заранее называть потенциального преемника Джобса:

    11:2729

    Фото дня: прототип планшета с дисплеем Qualcomm mirasol:

    11:174

    Специальная версия «графитового» корпуса Corsair Graphite 600T окрашена в белый цвет:

    11:00

    Плата Sapphire Pure White Fusion E350M1W на платформе AMD Brazos рассчитана на модули памяти SODIMM:

    10:552

    iPhone с поддержкой CDMA: дайджест новостей в преддверии анонса:

    10:323

    IBM стала первой компанией, получившей за год более 5000 патентов:

    10:3010

    Burn 2.5 — новая версия ПО для записи CD и DVD для Mac:

    10:22

    У планшета Gigabyte S1080 на процессоре Intel Atom N550 есть интерфейс USB 3.0:

    10:00

    Apple хотела переманить финансового директора Blackstone Group:

    09:52

    PowerColor тоже готовит системную плату для новой платформы AMD Brazos:

    09:30

    Графические ядра процессоров Intel Ivy Bridge будут поддерживать DirectX 11:

    09:0014

    iPad 2 может быть объявлен 1 февраля. На CES 2011 замечен его макет :

    08:4925

    Плате ASUS E35MI-I Deluxe на платформе AMD Brazos хватает пассивного охлаждения:

    08:009

    Apple обновила Remote Desktop:

    07:49

    ASUS выбрала для планшетов Eee Slate EP121 миниатюрные SSD SanDisk P4:

    07:001

    Mac DVDRipper Pro 2.0.1 — утилита для копирования DVD на жесткий диск:

    02:13

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