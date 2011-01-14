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    14 января 2011

    JEDEC предложит новые стандарты SSD малого форм-фактора:

    21:432

    Смартфон Sony Ericsson XPERIA Play: новые фото и более подробные характеристики:

    21:371

    Фотокамеры Panasonic Lumix DMC-FH27 и DMC-FH25 оснащены сенсорными экранами и 8-кратным оптическим зумом:

    20:46

    Названа дата премьеры планшета HP с webOS:

    20:11

    Специалисты Gartner подвели итоги года на рынке ПК: лидером остается HP:

    19:30

    Panasonic представила бюджетные цифровые фотокамеры Lumix DMC-S3 и DMC-S1:

    19:15

    Acer оснастила 3D-монитор HN274H встроенным излучателем ИК-сигнала, совместимым с комплектом NVIDIA 3D Vision:

    19:071

    Samsung готовит к выпуску необычные 3D-мониторы серий SA950 и SA750 :

    19:005

    Enermax оснащает корпус Hoplite док-станцией для HDD и «эффектным» вентилятором Apollish Vegas:

    16:40

    Samson Technologies оформляет USB-микрофон Meteor Mic в ретро-стиле:

    15:45

    Основой ультратонкого ноутбука Fujitsu LifeBook PH50/C стала платформа AMD Brazos :

    14:358

    Утилиты: Parted Magic v.5.9:

    14:25

    Sapphire попробует вернуться на рынок системных плат:

    14:078

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.4.0.0.6:

    13:501

    Резервное копирование: SmartSync Pro v.3.2:

    13:15

    Диагностика: Real Temp v.3.65 Beta:

    12:40

    У Powerchip готова 40-нанометровая флэш-память типа NAND:

    12:08

    Диагностика: HDDLife for Notebooks v.3.1.171:

    12:05

    Стали известны подробности сделки между TSMC и Powerchip:

    11:36

    Microsoft отмечает рост и развитие бизнеса в России за 2010 год:

    11:301

    TSMC отгрузила миллиард GPU NVIDIA GeForce:

    11:2316

    Перевыпуск вирусных баз Dr.Web версии 4.44 :

    10:55

    Выпущена бета-версия System Center Configuration Manager 2012 v.Next:

    10:201

    SafeLine подтверждает статус эксклюзивного дистрибутора решения PacketSentry в России:

    09:45

    ASUS готовит трехслотовый ускоритель на базе GPU GeForce GTX 580 с мощной системой питания:

    09:3010

    ESET объявляет о кадровых перестановках в компании :

    09:10

    Новая функция контроля данных по цифровым отпечаткам в SecureTower 2.1:

    08:35

    Moleskinsoft File Recovery - программа для восстановления удаленных файлов:

    08:00

    x86 и MIPS оспорят положение ARM на рынке смартфонов, уверены в ABI Research:

    07:0010

    OWC представила быстрые SSD для MacBook Air:

    04:475

    Apple выпустила первую бета-версию iOS 4.3 с внушительным списком новшеств:

    04:021

    Intel завершила квартал и год с рекордными показателями:

    03:007

    В Европе начались продажи игровых ковриков Mionix Propus 380:

    02:348

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